Šéfka lékového ústavu v pátek odjela na dovolenou na Kubu. Krizi koronaviru navzdory

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který má nyní v Česku na starosti mimo jiné i posvěcení léku Remdesivir, který může zabrat proti koronaviru, podle zjištění Aktuálně.cz v pátek odcestovala na dovolenou na Kubu. V den, kdy vláda zakázala Čechům s platností od neděle překračovat hranice, Irena Storová nasedla do letadla do zámoří.

Informaci Aktuálně.cz o zámořské cestě ředitelky Ireny Storové potvrdila i sama mluvčí lékového úřadu Barbora Peterová.

"Mohu potvrdit, že paní ředitelka je na dlouhodobě plánované dovolené. Podle zákona o státní službě je řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv vždy v době nepřítomnosti paní ředitelky pověřena ředitelka Odboru Kancelář ředitele Marcela Škrabalová," uvedla Peterová.

Storová sedla na letadlo v pátek, den potom, co vláda vyhlásila nouzový stav. "Je nezbytné podotknout, že paní ředitelka vycestovala před vydáním krizového opatření vlády, které až na výjimky zakazuje občanům ČR vycestovat do zahraničí, a to do nerizikové oblasti," dodala Peterová. Tento zákaz s platností od půlnoci z neděle na pondělí zazněl v pátek odpoledne.

Dovolenou má ředitelka podle Peterové řádně schválenou státním tajemníkem ministerstva zdravotnictví, který jí dosud zrušení nenařídil. "Navzdory tomu a po zjištění aktuální situace v ČR se paní ředitelka rozhodla podniknout veškeré kroky k okamžitému návratu zpět. Momentálně je tedy na cestě," uvedla Peterová.

Dle ověřených zdrojů Aktuálně.cz původně Storová do komunistické země odcestovala na 14 dnů. I předčasný návrat ale může být komplikovaný. Na Kubu nejsou přímé lety z Česka a řada států přistupuje k omezení letecké dopravy. Storová možná navíc skončí ve čtrnáctidenní karanténě.

Ústav rozhoduje o testování nového léku

SÚKL je přitom klíčový orgán státu, který mimo jiné teď dává dobrozdání pro testování nového léku Remdesivir. Česko ho chce nasadit u nejvážněji nemocných lidí, kteří v kritickém stavu leží s koronavirem v nemocnici. "V tuto chvíli je žádost na Státním ústavu pro kontrolu léčit, protože to není standardní lék," uvedl na nedělní tiskové konferenci náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že jedná s výrobcem.

Aktuálně.cz Prymulu, který se stal v neděli zároveň šéfem Ústředního krizového štábu svolaného vládou, oslovilo s dotazy, zda o nepřítomnosti Storové ví a zda může znamenat nějaké komplikace v boji s koronavirem. Dosud neodpověděl. O reakci žádá redakce i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který Storovou ředitelkou v roce 2018 jmenoval.