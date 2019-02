Šéf zelených Štěpánek jde do voleb s pravicí. Všichni jsme prozápadní, odmítá rozpory

Předseda Strany zelených Petr Štěpánek figuruje na pátém místě společné evropské kandidátky několika středopravých politických stran. Lídrem je předseda TOP 09 a nynější europoslanec Jiří Pospíšil, dvojkou místopředseda STAN Stanislav Polčák. Ve spolupráci pravice se zelenými, kteří jsou v posledních letech vnímáni jako výrazně levicová strana, nevidí Štěpánek žádný problém. Společná prozápadní a proevropská orientace podle něj převažuje ideologické rozdíly.

Ve chvíli, kdy Starostové a nezávislí nedávno představovali na tiskové konferenci své spřátelené malé strany, s nimiž plánovali jít do evropských voleb, přítomnost jedné z nich okamžitě vyvolala polemické reakce. Připomínky ke koalici se Stranou zelených měli především někteří pravicoví politici TOP 09, kteří se chystali do koalice se STAN a zaskočilo je, že Starostové ještě přibrali zelené - podle topkařů jasně levicovou stranu.

Když se redakce Aktuálně.cz obrátila na předsedu zelených Petra Štěpánka s dotazem, co na to říká, reagoval nejdříve ostře. "O čem se chcete bavit? Spolupráci potvrdilo vedení TOP 09, STAN to schválil 11:0 a my 19:3. Takže všechno je v pořádku. A jestli pořád někde někdo brblá, tak to je přece česká národní vlastnost."

Zelení měli blízko k pravici jen za Bursíka

Tuto spolupráci vedení zmiňovaných stran skutečně odhlasovalo a Štěpánek byl v pondělí představený jako pětka společné kandidátky. Výhrady některých politiků však trvají. Zelení totiž měli k pravici blízko jen v letech 2006 až 2010, kdy je tehdejší předseda Martin Bursík "přivedl" nejen do sněmovny, ale také do vlády pravicového premiéra Mirka Topolánka z ODS. Nakonec musel skončit ve straně mimo jiné proto, že mu členové vyčítali pravicovost.

"Zkrátka řečeno si nemyslím, že je spojování se zelenými rozumné," sdělil Aktuálně.cz například poslanec TOP 09 Dominik Feri s tím, že zelení jsou jasně levicová strana. "S takovou stranou se sice můžeme možná shodnout na nějaké části ekologické agendy, ale nikdy se nemůžeme shodnout na věcech, jako je to, jak moc má stát zasahovat do života lidí, jaké má být zdanění nebo jaké mají být různé státní regulace," vysvětluje Feri.

Obdobný názor má podle informací z TOP 09 například předseda poslaneckého klubu a bývalý předseda strany Miroslav Kalousek, který se ale dlouhodobě nechce veřejně vyjadřovat k politice stranického vedení, které přišlo po něm. Navíc je příznivcem toho, aby šly zmiňované strany společně do evropských voleb i přes některé názorové rozdíly - je přesvědčený, že jen tak lze čelit dominujícímu hnutí ANO.

Programové rozdíly teď nejsou podstatné, říká Štěpánek

Předseda zelených Štěpánek, který je zároveň starostou Prahy 4, argumentuje tím, že nynější volební spolupráce není ničím novým, zmiňované strany už v minulosti spolupracovaly. "Pokud jde o volby v Praze, tak jsme se už 'oťukávali' na společné kandidátce se STAN a KDU-ČSL," snaží se Štěpánek hájit nové politické "přátele".

Jím zmíněná kandidátka existovala pro volby do zastupitelstva Prahy už v roce 2014. Když ale vznikala v Praze koalice v loňských volbách, TOP 09 ani STAN si už zelené na kandidátku nedaly. I proto v současnosti zelení v pražském zastupitelstvu žádné zastoupení nemají, ve volbách propadli. Jejich hlavním triumfem je zastoupení v Senátu, kam usedlo pět senátorů, které zelení podporovali, ovšem s několika dalšími stranami.

Jak tedy vzniklo nynější spojenectví se STAN a v čem mají podle Štěpánka zelení blízko k tomuto hnutí i TOP 09? "Různě jsme se s politiky z hnutí STAN potkávali a nakonec se domluvili na spolupráci," odpovídá Štěpánek, který považuje za nejdůležitější, že všem jde o mírovou a prosperující Evropu.

"Jiné strany Evropou straší, ať jde o Babiše, Putinovy agenty či různé další skupiny, které chtějí drobit demokratickou část spektra a tak rozbíjet Evropu," tvrdí šéf zelených. Pokud jsou v koalici pro evropské volby některé programové rozdíly, tak podle Štěpánka nejsou v blížících se volbách tak podstatné.

"Ohromné ideologické ústupky"

Poslanec Feri mu však oponuje, tvrdí, že rozdíly jsou příliš velké. "Pořád jde o národní volby. A není možné, aby se středo-pravicová strana spojovala s někým, kdo je vlevo nejvíc, jak jen to jde," říká Feri.

Zároveň však připouští, že voliči možná takto nesourodý blok výrazně podpoří. "Nemůžu úplně vyloučit, že voliči ocení spolupráci stran místo dalšího drobení. Děje se tak ale za cenu ohromných ideologických ústupků. Snad se budu mýlit," soudí Feri. Ten se nakonec stejně jako další kritici podřídil rozhodnutí vedení TOP 09, které spolupráci se STAN i se zelenými schválilo.

Štěpánek i navzdory takovým výhradám stojí jednoznačně za domluveným spojenectvím. "Já jsem jasně prozápadní, Pospíšil je jasně prozápadní, Polčák je jasně prozápadní, Niedermayer to samé a tak bych mohl pokračovat," jmenuje kandidáty z prvních míst kandidátky a zároveň kritizuje jiné strany a lídry.

"Babišovi jde jenom o dotace a jinak kolem EU populisticky žvaní, žádná Unie jej nezajímá. ODS zase říká ano, ale je v protievropské frakci. Piráti sice říkají, že jsou prozápadní, ale mezitím chodí na ruskou ambasádu a vůbec nemají jasno, kam směřují," podotýká.

Pospíšil i Gazdík si propojení pochvalují

Problém společné kandidátky TOP 09 - STAN se zelenými může být také v tom, že TOP 09 už má delší dobu jinou spřízněnou stranu, která hodně klade důraz na ochranu životního prostředí. A to shodou náhod stranu, kterou založil a vede bývalý šéf zelených Martin Bursík. Jde o Liberálně ekologickou stranu, která je topce blízká i tím, že upřednostňuje pravicová řešení před levicovými.

Teď tedy budou na jedné evropské kandidátce dvě odlišné "zelené strany" - Liberálně ekologická strana má na desátém místě svou členku Kateřinu Bursíkovou Jacques. Když se Štěpánka redakce Aktuálně.cz zeptala, co říká na Bursíka a jeho stranu, zareagoval sarkasticky. "V Česku má každý herec své divadlo a každý politik svou stranu. Podívejte se do registrace politických stran, kolik je tam stran."

Každopádně i přes zmiňované rozdíly vystupovalo v pondělí na tiskové konferenci vedení TOP 09, STAN, Strany zelených i dalších stran jednotně. Všichni zástupci partají tvrdí, že voliči budou mít možnost volit v jejich případě strany, které jsou jednoznačně proevropské.

"Podařilo se nám vytvořit v České republice nevídaně širokou koalici stran a hnutí, které to s Evropou myslí dobře, ale zároveň se nebojí kriticky poukazovat na problémy, kterým Unie momentálně čelí. Je důležité, aby v Unii byly slyšet i české a moravské regiony," oznámil předseda STAN Petr Gazdík.

"Tato koalice je důkazem, že české politické strany a hnutí se dokáží v zájmu naší země spojit. Reprezentujeme liberální, proevropský, ale zároveň střízlivý postoj k EU a budeme aktivně vystupovat při řešení problémů, které naše občany trápí. Naší ambicí je ve spolupráci pokračovat i v dalších domácích volbách," přidal se šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.