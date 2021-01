Ředitel VZP se nechal přednostně naočkovat. Denně se potkávám se zdravotníky, hájí se

Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek se nechal v lednu přednostně naočkovat. A to i přesto, že nepatří do žádné z rizikových skupin, pro které jsou první dávky vakcíny určeny. Informoval o tom server iRozhlas.cz. Kabátek je tak další z důležitých osob českého zdravotnictví, který "předbíhal" ve frontě na vakcíny.

"Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal," potvrdil padesátiletý Kabátek webu iRozhlas.cz.

Podle serveru se šéf největší české pojišťovny nechal naočkovat v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady již na začátku ledna, tedy v době, kdy se podle nařízení ministerstva zdravotnictví mohli očkovat pouze zdravotníci z první linie.

V odpovědi na to, jak je možné, že vakcínu dostal, i když se neřadí mezi lékaře a sestry denně bojující s covidem, byl Kabátek stručný. "Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé," řekl redakci iRozhlas.cz.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová odmítla situaci komentovat. "Pokud vám to pan Kabátek potvrdil, tak já o tom zatím nic nevím," odpověděla na dotaz serveru.

Kabátek ovšem není jediným, kdo pravidla pořadníku vakcín porušil. Minulý týden kvůli informaci o vakcinaci zaměstnanců Státního zdravotního úřadu i jejich příbuzných již rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Mezi očkované patřila také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, kterou šéf resortu Jan Blatný (za ANO) v úterý odvolal.