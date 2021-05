Hamáček o cestě do Moskvy mluvil, o výměnném obchodu ne, řekl šéf tajné služby Beroun

Poslanci jednají o tom, za jakých okolností se místopředseda vlády Jan Hamáček chystal na cestu do Ruska poté, co se dozvěděl o útoku agentů GRU na muniční sklad ve Vrběticích. Šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun poslancům sdělil, že Hamáček cestu opravdu plánoval. Nepotvrdil ale informace serveru Seznam zprávy, že mělo jít o výměnný obchod. Hamáček tvrdí, že cesta měla být jen krycí manévr.

"Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty Jana Hamáčka do Moskvy. Ale rozhodně pan Beroun nepotvrdil, že by byla tato cesta předmětem nějakého výměnného, směnného obchodu za kauzu Vrbětice," prohlásila členka Stálé komise pro činnost Vojenského zpravodajství Jana Černochová.

Později doplnila, že Hamáček podle Berouna řešil pouze nákup Sputniku, ne spojitost s Vrběticemi. "Pan ředitel potvrdil pouze linku na Sputnik. Nic jiného pan ředitel na našem jednání nepotvrzoval a nevyvracel," řekla

Její slova jsou během čtvrtka zatím tím nejzásadnějším, co v kauze zaznělo. Server Seznam zprávy si stojí za svým úterním článkem, podle kterého Jan Hamáček na schůzce s Berounem a dalšími lidmi mluvil o možnosti, že by vyměnil mlčení o Vrběticích za to, že Rusko poskytne České republice milion vakcín Sputnik.

Předseda zmiňované komise Vít Rakušan nemá pochybnosti o tom, že Hamáček cestu do Ruska plánoval. "Jestli to bylo v návaznosti na nějaký krycí manévr, nebo něco podobného, tak to se na té schůzce podle mého názoru a informací neřešilo," dodal nicméně.

Narážel tak na to, že Hamáček před několika dny tvrdil, že jeho cesta do Moskvy měla být jen krycí manévr, který měl zmást ruskou stranu.

28:28 Neplánovali jsme velezradu. Dělali jsme všechno pro to, abychom tuhle zemi ochránili. A my jsme ji ochránili, tvrdí ministr vnitra a předseda ČSSD. | Video: Daniela Písařovicová

Stálá komise také přijala usnesení, které se týká jak cesty Hamáčka do Ruska, tak ruského útoku na muniční sklad.

"Komise trvá na tom, že podíl ruské GRU na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, který byl teroristickým činem, je nezpochybnitelnou a podloženou skutečností," zní bod jedna. "Komise vyzývá vládu, aby nadále požadovala po Ruské federaci adekvátní náhradu za škodu na majetku a ztráty životů občanů České republiky," zní bod dva. "Komise žádá vicepremiéra Jana Hamáčka, aby veřejnosti či příslušným orgánům Poslanecké sněmovny srozumitelně a pravdivě vysvětlil veškeré motivy, které jej vedly k plánování cesty do Ruské federace," stojí v třetím bodu.

Řada poslanců je přesvědčena, že Hamáček se skutečně chystal získat v Rusku vakcínu Sputnik. Jen neví, jestli toto mělo být součástí nějakého výměnného obchodu s Ruskem.

"Rozhodně pan Beroun řekl, že on by od samého začátku rozhodně žádnou cestu do Moskvy nikomu nedoporučoval. Nejenom panu Hamáčkovi," řekla Černochová.

Toto video by nemělo zapadnout... Komise konstatuje, že podíl ruské GRU na Vrběticích je nezpochybnitelnou a podloženou skutečností. Komise vyzývá vládu ať požaduje po Rusku náhradu škod. Komise žádá J. Hamáčka o pravdivé vysvětlení cesty do Ruska. Více na ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/svFkbbjnIg — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 6, 2021

Na otázku Aktuálně.cz, zda je tedy nezpochybnitelné, že podle Berouna nebyla na schůzce řeč o výměnném obchodu, Rakušan odpověděl. "Pan ředitel Beroun od začátku cestu do Ruska v kontextu doby označil za nesmyslnou a to panu vicepremiérovi Hamáčkovi téměř jistě, nebo zcela jistě, na té schůzce také řekl. Další věty, které by nějakým způsobem dosvědčovaly nějaký plánovaný handl, nejsme schopni potvrdit, protože takové věty se k našim uším nikdy nedostaly," řekl Rakušan.

Doplnil, že sám za vážnou skutečnost považuje už to, že se na schůzce 15. dubna o plánované cestě do Ruska hovořilo. Vzhledem k tomu, že už od 7. dubna kolovaly v bezpečnostní komunitě informace o událostech ve Vrběticích.

A Jana Černochová dodala, že Hamáček řešil pouze nákup Sputniku, ne spojitost s Vrběticemi. "Skutečně pan ředitel potvrdil pouze tu linku na Sputnik. Nic jiného pan ředitel na našem jednání nepotvrzoval a nevyvracel," řekla na závěr.

Mluvit před agenty Putina nešlo, tvrdí poslanec

Byť jméno Jana Hamáčka znělo ve čtvrtek v kuloárech sněmovny nejčastěji, on sám ve sněmovně vůbec nebyl. Když měl jako ministr vnitra předložit svůj návrh zákona, vystoupil místo něj před poslanci ministr zemědělství Miroslav Toman. "Ministr Hamáček se omlouvá na celý den," hlásil už ráno šéf sněmovny Radek Vondráček.

Poslanci měli snahu dozvědět se více už v předchozích dnech, ale při úterním neveřejném zasedání sněmovny se šéfové tajných služeb nedostali ke slovu. Na středečním uzavřeném zasedání pro změnu sdělili, že nemůžou na takovém plénu mluvit. Odkázali se na to, že na komisích a výborech, které jsou k tomu určeny, promluví.

Někteří poslanci v kuloárech mluvili o tom, že pro mlčení šéfů tajných služeb mají pochopení. "Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby tito šéfové sdělili tajné informace z vyšetřování Vrbětic ve sněmovně, kde sedí 200 poslanců? Někteří z těchto poslanců jsou fakticky Putinovi agenti, takže Rusko by mělo informace velmi rychle," řekl Aktuálně.cz jeden z poslanců, který si nepřál publikovat své jméno. Svými slovy narážel na některé poslance, kteří zpochybňují práci českých tajných služeb a šíři dezinformace, které se mnohdy objevují na proruských webech.

Poslanci se shodovali na tom, že právě příslušné komise či výbory jsou tím pravým místem, kde mají zaznít utajované informace. Jan Beroun tak učinil na zmiňované Stálé komisi pro činnost Vojenského zpravodajství. Šéf další tajné služby, ředitel BIS Michal Koudelka zase přišel ve čtvrtek ráno na sněmovní výbor pro kontrolu BIS, který vede lidovec Pavel Bělobrádek.

"Žádné nové informace, které by nebyly ve veřejném prostoru, jsme nedostali," řekl Aktuálně.cz Bělobrádek. Koudelka totiž chyběl na schůzce, kde podle Seznam zpráv Hamáček přišel s návrhem na výměnný obchod s Ruskem. Bělobrádek takovému obchodu nevěří. "Nedává to smysl, podle mě to je nereálné," podotkl a ujišťoval, že poslanci chtějí rozhodně zjistit pravdu.

"Samozřejmě, nejasnosti kolem cesty pana Hamáčka nadále jsou, není pořád jasné, jestli do Moskvy chtěl jet, nebo nechtěl. Je to pro mě nesrozumitelné. Cestu dosud nevysvětlil," uvedl Bělobrádek.

Zeptejte se Hamáčka, odkazovali sociální demokraté na předsedu

Poslanci ČSSD nadále stojí za verzí svého předsedy Hamáčka a do větších debat se pouštět nechtějí. "Neptejte se mě, ale zeptejte se jeho samotného. Já jsem v Moskvě nebyl ani jsem o Moskvě nemluvil, to nejsou otázky na mě," řekl Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka v reakci na dotaz, zda stále důvěřuje slovům Hamáčka.

"To přece o tom vůbec není. Na co se mě to ptáte? Jestli předseda něco tvrdí, on si za tím stojí," odpověděla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková na dotaz, zda stále na Hamáčkem stojí. "Já nevím, kde je pravda. Nemůžu být soudcem. Proto je to u soudu, proto jsou tam trestní oznámení a budeme čekat, co se ukáže jako pravda," pokračovala zmínkou o tom, jak Hamáček ve středu oznámil mimo jiné podání trestních oznámení a žádosti o omluvu.

Nakonec Gajdůšková uvedla, že rozhodně nevěří spoluautorovi článku na Seznam zprávy Janku Kroupovi. "Já už jsem v politice hodně dlouho. Před každými volbami je něco podobného proti ČSSD. Takže to není otázka, jestli věřím nebo nevěřím panu Hamáčkovi. Nevěřím panu Kroupovi," řekla. "Ale upřímně řečeno, jestli někomu nevěřím, tak je to pan Kroupa," zmínila poslankyně spoluautora zmiňovaného článku na Seznam zprávy.

Lídři koalice SPOLU, po kterých žádá Hamáček omluvu, ve čtvrtek trvali na kritice jeho chování. "Už jenom to, že pan Hamáček plánoval cestu v době, kdy věděl, co Rusové provedli, je velmi závažné. I kdyby nebyla pravda, že tam chtěl cokoliv handlovat za Sputniky, tak už to samo je na odstoupení z funkce. Neumím si představit, že by něco takového udělal někdo z britské vlády po útoku na Salisbury," sdělila Aktuálně.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Jan Hamáček jednoznačně neodpověděl na otázky, proč chtěl kompromitovat sebe i Českou republiku svým totálně nezodpovědným plánem cesty do Moskvy, navíc v situaci, kdy věděl o ruském teroristickém útoku ve Vrběticích. Stále dluží odpovědi nejenom nám poslancům, ale i celé české veřejnosti," přidal se místopředseda výboru pro bezpečnost a poslanec ODS Pavel Žáček. Koalice zároveň publikovala devět otázek, na které chce od Hamáčka odpověď.

Lídři druhé koalice, tedy Pirátů a STAN byli v kritice mírnější. "Jako občan této republiky doufám, že se to nestalo (výměnný obchod s Ruskem). Je to pro mě natolik neuvěřitelné, že chci slyšet výpovědi lidí, kteří se dané oblasti věnují a informace mají," řekl šéf STAN Rakušan. "Je to ten náš dlouhodobě racionální, klidný postup, možná bez velkých slov, ale myslím, že takový postup je přínosný," dodal. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se k jeho stanovisku přidal. "Nejdřív si vyslechneme účastníky schůzky," avizoval.