Šéf Unie sociálních služeb Kubát byl odvolán, skončil i celý výkonný výbor

Předseda Unie sociálních služeb Viktor Kubát byl minulý týden odvolán z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z přítomných členských organizací.
Informoval o tom v pondělí Český rozhlas - Radiožurnál. Kubát podle serveru čelí podezření, že využil svého postavení, aby vyjednal lepší dotaci pro svůj spolek a o možnosti ostatní členy včas neinformoval. Kubát už dříve kritiku odmítl. Odvolání bere na vědomí.
Spolu s Kubátem byli z čela unie odvoláni i zbylí dva členové výkonného výboru: Martin Šimák a Filip Smoljak z organizace Muži a ženy. Pro odvolání hlasovalo 17 členů, tedy většina přítomných.
Celkový počet členů je 45, někteří se do hlasování nezapojili. Členové unie by se měli znovu sejít do konce roku, kdy budou volit nové vedení.
Radiožurnál už dříve upozornil, že ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Alešem Juchelkou (ANO) navýšilo Kubátovu spolku Dohled na dosah meziročně dotaci nejvíc ze všech žadatelů.
Jen na provoz krizové linky dostal spolek 22 milionů, zatímco loni to bylo zhruba devět milionů. Číslo na linku přitom ještě v létě nebylo uvedené mezi veřejnými seznamy krizových linek. Spolek také neměl uveřejněné povinné účetní závěrky, udělal to dodatečně, uvedl server.
Kromě toho se podle serveru Kubát a další členové vedení unie opakovaně sešli s ministrem či úředníky resortu, aby jednali i o financování služeb.
Některé schůzky se odehrály před rozdělením dotací, kdy unie nebyla hlášená v povinném registru lobbování. MPSV prověřuje možné porušení pravidel.
Kubát, který unii vedl od loňského října, už dříve podezření z nelegálního lobbingu odmítl stejně jako to, že by svého postavení využil pro vlastní prospěch.
V průběhu pondělní schůzky se rozhodl nabídnout rezignaci sám, nakonec bylo celé vedení odvoláno. „Rozhodnutí o odvolání z vedení Unie sociálních služeb ČR beru na vědomí,“ napsal Radiožurnálu Kubát.
Unie sociálních služeb ČR je zapsaný spolek a komunikační platforma, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb s nadregionálním či celostátním charakterem, jejich zaměstnance a klienty.
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