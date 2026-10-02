Šéf TOP 09 Havel: Hlavní je odstavit Andreje Babiše a jeho „melody boys“

Lidé ho prý tahají za rukáv a říkají mu, ať se mezi sebou opozice nehádá a zbaví je premiéra Andreje Babiše (ANO). V předvolebním rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz to řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Strana podle něj je „v topu“ ve svém programu i kondici, ale připouští, že co se preferencí týče, růžové to není.
TOP 09 se v průzkumech pohybuje dlouhodobě pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny. Přesto je její předseda mírně optimistický. „Teď to v poslední době trošku roste (preference – pozn. red.), je tam nějaká tendence, mám z toho radost. Takže do ‚topu‘ to ještě musíme dostat,“ říká Matěj Ondřej Havel.
Ten se spíš než na dobu někdejší slávy své strany (před 10 lety byla TOP 09 v průzkumech dokonce před ODS) dívá na to, jak se proměnila politická situace v zemi.
„Tady opozice stojí proti vládě uzenkového miliardáře Andreje Babiše a to je téma číslo jedna pro celou opozici — toho člověka odstavit od vlády a vystřídat ho. Mimochodem, to je taky věc, kterou od nás občanská společnost v první řadě očekává,“ míní šéf „topky“.
„Slyšíme to na náměstích, mě chytají lidi za rukáv ve vlaku, v metru, všude, kde se pohybuji, a říkají: Hlavně se mezi sebou nehádejte a už nás toho Babiše zbavte,“ tvrdí Havel.
Hlavní úkol: Odstavit Babiše
V závodu o post lídra opozice pak i on tvrdí, že právě Babišovo hnutí ANO je pro něj tím hlavním protivníkem. „Teď je prostě hlavní úkol odstavit Andrej Babiše a tyhle jeho melody boys od vlády a nastavit tady nějaký rozumnější kabinet. Už teď se na Fialovu vládu, byť byla koaliční a dělala řadu kompromisů, vzpomíná jako na úspěšnou,“ míní předseda TOP 09.
Havel také nevylučuje, že bude potřeba, aby se opoziční strany k porážce Babiše sjednotily a spolupracovaly. Podle předsedy TOP 09 to je nejen možné, ale za určitých podmínek — třeba kdyby všechny strany měly preference okolo osmi procent — také strategické pro zisk mandátů.
„Je tam nějaká pluralitní nabídka, ale pořád si myslím, že teď je situace závažnější, teď bojujeme proti únosu státu,“ podotkl.
„Andrej Babiš se fortifikuje už teď. Vždycky si na volby vyrobí nějaké to takzvané béčko. Je náhoda, že ve Strakonicích, kde jsou senátní volby, hnutí ANO nestaví kandidáta proti kandidátovi Martina Kuby za Naše Česko? Já myslím, že ne. Babiš není žádný začátečník a tyhle strategické věci umí,“ míní Havel a jedním dechem dodává, že porazit současného premiéra bude velmi obtížné.
Napětí před volbami
Havel také přiznal, že je před každými volbami napjatý, ať už je, nebo není předsedou. Úspěch by podle něj byl, kdyby se jeho straně podařilo uhájit dva mandáty v Senátu. A za velký úspěch by považoval, kdyby se „topce“ podařilo získat ještě křeslo navíc.
„V Praze jsme do boje o Senát poslali Zdeňka Šarapatku jakožto velkého obránce veřejnoprávních médií. Chystá se totiž bitva o tato média a já jsem sliboval veřejnosti, že nasadím všechny páky proto, abychom tomu zabránili (zrušení koncesionářských poplatků – pozn. red.). Ve chvíli, kdy říkám: ‚Jdeme do války za média‘, nebudeme nasazovat béčka, ale ostrá áčka,“ tvrdí Havel.
Naopak jako neúspěch by hodnotil, kdyby se straně nepodařilo uhájit dva mandáty v horní komoře. „Průšvih to bude, když nebude žádný. (...) A co se týká komunálních voleb, tak pokud bychom dramaticky propadli, tak to samozřejmě úspěch nebude,“ uzavřel Havel.