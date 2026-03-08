Přeskočit na obsah
Benative
8. 3. Gabriela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Šéf sněmovny Okamura jezdí služebním BMW. Za to samé sekýroval Pekarovou

Domácí,ČTK

Předseda SPD Tomio Okamura jako šéf Sněmovny jezdí stejným služebním vozem BMW, jehož používání vyčítal své předchůdkyni v čele dolní parlamentní komory Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Uvedl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zdůvodnil to tím, že ojetý vůz má menší zůstatkovou hodnotu než nákup nové Škody Superb.

Tomio Okamura, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Okamura uvedl, že současná vládní koalice nepočítá s obměnou vozového parku.Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

Pekarová Adamová poukazovala na to, že i ona vůz zdědila po svém předchůdci a že Okamurovo dřívější obviňování z toho, že si užívala luxusu, bylo nemístné. "Jenom jste chtěl vzbuzovat závist, bolševici by z vás měli radost," prohlásila Pekarová Adamová na Okamurovu adresu.

Související

Okamura uvedl, že současná vládní koalice nepočítá s obměnou vozového parku. Vyčetl Pekarové Adamové vyčlenění vily předsedy Sněmovny pro ukrajinské uprchlíky, což podle něj přišlo daňové poplatníky draho. Po ukončení pronájmu podle Okamury musela vila podstoupit "poměrně nákladnou rekonstrukci", sumu ale nevyčíslil.

Někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) označila toto Okamurovo vyjádření za mimořádně odporné.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama