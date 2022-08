Vy jste expert a neznáte Redla? vyslýchal bezpečnostní výbor šéfa rozvědky Mlejnka

Ředitel civilní rozvědky Petr Mlejnek ve čtvrtek odpoledne vysvětloval poslancům bezpečnostního výboru své kontakty na lobbistu Michala Redla, který je stíhaný za korupční kauzu kolem pražského dopravního podniku Dozimetr. Mlejnek poslancům popsal, že s Redlem byl v nepravidelném kontaktu 10 let, když pracoval pro soukromou obchodní společnost. Hájil se však tím, že s ním neuzavřel žádný obchod.

Mlejnek se s Redlem podle svých slov setkával jako manažer společnosti Techniserv zabývající se dodávkami elektronických bezpečnostních systémů. "Mým úkolem bylo vyhledávat nové obchodní příležitosti a po dobu této praxe jsem se potkával s tisícovkami lidí. Jedním z těchto kontaktů byl i pan Redl. Potkával jsem se s ním nepravidelně po dobu deseti let. Žádný obchod jsem s ním však neuzavřel a nepomohl mi ani s žádnou prezentací u koncového zákazníka," vysvětloval Mlejnek.

"Kategoricky odmítám, že bych s panem Redlem někdy mluvil o profesní budoucnosti," dodal. Naposledy se s obviněným v pražské kauze Dozimetr měl vidět před rokem až dvěma lety, přesně si nevzpomíná. Redl na něj prý nepůsobil jako člověk, který by byl zbaven svéprávnosti.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se rozvědka oficiálně nazývá, zastal. Řekl jim, že takové vysvětlení považuje za uspokojivé a věří mu. "Pan Mlejnek mě sám po kauze Dozimetr (o kontaktech s Redlem) informoval. Ptal jsem se na charakter jejich schůzek, které vedl jako soukromá osoba, nikoli jako politik, a doložil mi, že za Techniserv žádnou smlouvu s magistrátem nebo dopravním podnikem neuzavřel," hájil ho Rakušan.

Pro ministra vnitra je navíc důležité, že Mlejnek není v kauze Dozimetr obviněný. Také ocenil, že pod Mlejnkovým vedením kvalita civilní rozvědky stoupla.

Předvolání Mlejnka před bezpečnostní výbor navrhl poslanec ANO Jiří Mašek kvůli mediálním kauzám, které se v poslední době kolem Mlejnka objevily. Například deník Aktuálně.cz informoval, že Mlejnkova žena, učitelka na základní škole, spoluvlastnila firmu, v níž byl jednatelem bývalý detektiv Luděk Vokál odsouzený za korupci a vynášení informací z policie.

Mlejnek poslancům několikrát zopakoval, že jeho žena ve firmě pouze vlastnila podíl, nepodnikala v ní a jakmile se dozvěděla o Vokálově odsouzení, podíl odprodala.

Nedostatečná prověrka

Rakušan musel vysvětlovat také to, proč z uchazečů na post ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace nevybral někoho, kdo má prověrku na stupeň přísně tajné. Mlejnek ji má jen na stupeň tajné.

"Vycházel jsem ze zákona a ten umožňuje vybrat nominanta, který má prověrku na stupeň tajné," reagoval Rakušan. Mezi uchazeči podle něj byl jeden člověk s prověrkou na stupeň přísně tajné, ministr vnitra ovšem chtěl vybrat někoho, kdo v posledních letech neměl na rozvědku žádné vazby.

Zákon zároveň Mlejnkovi ukládá, aby požádal o prověření na stupeň přísně tajné, což už učinil. Pokud by ji nezískal, ve funkci by skončil, zdůraznil Rakušan.

Bezpečnostní výbor nakonec přijal usnesení, podle kterého by měl Mlejnek setrvat v čele civilní rozvědky. Opozičním poslancům hnutí ANO se nepodařilo prosadit, aby výbor doporučil Mlejnka postavit mimo službu, dokud se vše nevyřeší. Poslanci ANO to navrhovali, protože je nepřesvědčila Mlejnkova argumentace, proč se s Redlem setkával. "Jestliže se pan Mlejnek pasuje do role bezpečnostního experta a odborníka, který má mnoho let praxe a certifikáty, tak on opravdu nevěděl, kdo je pan Redl?" dotazoval se člen hnutí Andreje Babiše Robert Králíček.

Tématem se ještě zabývá i sněmovní komise pro kontrolu rozvědky. Jednání však na rozdíl od sněmovního bezpečnostního výboru není veřejné.