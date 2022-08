Šéf rozvědky veřejně lhal. S kolegy z firmy odsouzenými za korupci spolupracoval

Ředitel rozvědky Petr Mlejnek ve středu po 54 dnech rezignoval na svou funkci. Stalo se tak po sérii zjištění médií, která upozornila na jeho styky s obviněnými nebo odsouzenými lidmi. Naposledy se ukázalo, že Petr Mlejnek přímo spolupracoval se svými bývalými kolegy z firmy, kteří byli později odsouzeni za korupci. Původně přitom jakékoliv styky s nimi popíral.

Bylo 26. května. Zbývalo šest dní, než vláda Petra Fialy (ODS) jmenuje Petra Mlejnka ředitelem Úřadu pro zahraničí styky a informace, jak se rozvědka oficiálně nazývá. Aktuálně.cz tehdy upozornilo, že Mlejnek naposledy působil ve firmě Techniserv, jejíž tři představitelé dostali pravomocný trest za korupci. Mlejnek byl v té době ve společnosti ředitelem pro strategický rozvoj a ekonomiku.

"Samozřejmě jsem o takových věcech nevěděl, dotyční ani nebyli mí podřízení. Techniserv má více divizí, z nichž jsem jednu řídil. Oni byli z jiné divize, nikdy jsem s nimi neměl nic společného," reagoval tehdy Mlejnek na dotaz Aktuálně.cz, zda o trestném jednání svých kolegů tušil.

Nyní se však ukázalo, že Mlejnek lhal. Minimálně se dvěma ze tří odsouzených kolegů se nejen osobně znal, ale přímo s nimi spolupracoval. Dokonce s nimi jednal o zakázce, kterou chtěli zmanipulovat. Vyplývá to z dokumentů ke zmíněné trestní kauze, na které upozornily Seznam Zprávy.

"Je dohoda, aby do toho nelezl?"

To jednání se odehrálo 11. dubna 2016. V jedné z kanceláří firmy Techniserv sídlící v pražských Vršovicích se sešel Petr Mlejnek se čtyřmi kolegy. Byli mezi nimi Michael Hrbata a Tomáš Dostál, kteří letos v únoru dostali pravomocný trest za úplatkářství. Dostali pokutu 432 tisíc a 360 tisíc korun. Všichni diskutovali o strategii, jak získat jednu z vytipovaných zakázek.

"Je dohoda, je dohoda, je dohoda s tím? Aby do toho nelezl," řekl podle odposlechů Mlejnek. Měl na mysli dohodu s konkurentem, aby se veřejné soutěže neúčastnil, a Techniserv tak měl větší šanci ji ovládnout. "S Ježem… On o těch světlech mluvil," dodal Mlejnek. Měl na mysli Daniela Ježe, ředitele firmy Gating, jež o zakázku chtěla také usilovat.

Dostál však Mlejnkovi vysvětlil, že přemluvit soupeře ke stáhnutí se ze zakázky nebude nutné. Byl připravený zasáhnout přímo do zadávací dokumentace tendru. "Roman (Šmída, třetí manažer odsouzený za korupci - pozn. red.) to tam chystá. Takže nemá cenu se kvůli jednomu (dodavateli) domlouvat. Ale Roman to má podchycený přes výrobce světel," řekl Dostál.

Nejtajnější tajná služba Úřad pro zahraniční styky a informace platí za nejuzavřenější tajnou službu v zemi. Jako jediná nevydává výroční zprávy o své činnosti. Jejím úkolem je sběr strategických informací bezpečnostního, politického a hospodářského charakteru za účelem ochrany zájmů České republiky, operovat smí jen v zahraničí. Za rozvědku odpovídá vláda, její pravomoc vůči službě vykonává ministr vnitra.

Celkem se manipulovaly tři soutěže ohledně síťové infrastruktury České obchodní inspekce a stavebních zakázek na ministerstvu pro místní rozvoj v letech 2015 až 2017. Spojkou pro Mlejnkův Techniserv byli Miroslav Burda z inspekce a Marta Reichlová z ministerstva, kteří jeho kolegům i díky úplatkům zpřístupnili zadávací dokumentaci měsíce před jejím zveřejněním.

Odsouzený kolega a Alexandr Vondra

Proč Mlejnek Aktuálně.cz o svých kontaktech s odsouzenými kolegy lhal, není jasné. Redakce se ho opakovaně snažila zastihnout. Telefon však nezvedal, na SMS neodpověděl. Předtím ve středu ráno serveru Lidovky.cz potvrdil, 54 dní od nástupu do funkce, že jako ředitel rozvědky končí.

Jeden z jeho odsouzených kolegů, Michael Hrbata, byl v letech 2006 až 2010 poslancem ODS, která byla většinu tohoto období klíčovou silou vlády Mirka Topolánka. Po působení ve sněmovně byl tři roky náměstkem tehdejšího ministra obrany Alexandra Vondry (ODS).

Není vyloučené, že Mlejnek se s Hrbatou setkal už tehdy. Ministr Vondra nabídl Mlejnkovi, zda by se nechtěl stát jedním z náměstků ve Vojenském zpravodajství, kde Mlejnek před vstupem do privátní sféry působil. Po zatčení tehdejších špiček služby v kauze Nagyová z toho sešlo.

Rezignace po 54 dnech ve funkci

"Petr Mlejnek měl veškeré předpoklady, aby funkci ředitele vykonával dobře. Což za poslední měsíc a půl dokázal svou prací. Jeho rozhodnutí ovšem chápu, tlak na něj, jeho rodinu i službu samotnou byl enormní, pan ředitel si vyhodnotil, že v této atmosféře nejde Úřad pro zahraniční styky a informace efektivně vést," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod kterého rozvědka spadá.

"Oceňuji tento postoj pana ředitele Mlejnka, jeho rezignaci vláda akceptovala. Rezignace je prakticky okamžitá, řízením Úřadu pro zahraniční styky a informace bude pověřen někdo jiný na poměrně krátkou chvíli, než bude vybraný nový ředitel. Výběr bude proveden velmi rychle," uvedl ve středu premiér Fiala.

Po zjištění Aktuálně.cz o Mlejnkově angažmá ve firmě Techniserv a zapojení jejích manažerů do korupce Seznam Zprávy v první půli srpna upozornily, že Mlejnek se v byznysu opakovaně stýkal s lobbistou Michalem Redlem. Dnes je jednou ze dvou ústředních postav v kauze Dozimetr, jež se týká korupce v pražském dopravním podniku.

Aktuálně.cz pak odhalilo, že Mlejnek se osobně zná s bývalým policistou Luďkem Vokálem, který je pravomocně odsouzený za korupci a vynášení informací od policie. Aktuálně.cz také poukázalo na angažmá Mlejnkovy manželky ve Vokálově podnikání v oblasti ochrany proti odposlechům. Je čtvrtinovou spolumajitelkou dotyčné firmy, ačkoliv je učitelkou angličtiny na základní škole.