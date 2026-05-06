6. 5. Radoslav
Šéf poslanců SPD Fiala vulgárně plísnil opozici. Noční jednání sněmovny se zvrhlo v bouři

Daniel Kraus
Květnový sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně budí emoce – a to i v Poslanecké sněmovně. Úterní jednání zákonodárců se protáhlo hluboko do noci a ze řetězu se nad ránem utrhl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Jděte do pr**le,“ vypálil směrem k opozici.

Schůze Sněmovny a vyslovení důvěry vládě, Radim Fiala
Vy jste tady do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v koncentrácích. Jděte do pr....,“ pálil Fiala směrem k opozici.Foto: HN - Lukáš Bíba
Poslanci se v úterý večer a v noci přeli o návrh Tomia Okamury, podle kterého měla sněmovna odmítnout konání kontroverzního sjezdu v Brně. Debata trvala více než šest hodin a táhla se hluboko do noci – definitivní verdikt ale nepřinesla.  

Krátce po půlnoci měli hádek všichni dost. Nejvíc ale zřejmě Fiala.  

„Já jsem dneska celý den neřekl ani slovo. Nicméně to, co teď řekl Marek Benda, už mě teda postavilo zpátky na nohy. Řekl, že vlastně tady řešíme věc, která nemá se zájmy České republiky nic společného. To je pravda, Marku. Tady se totiž řeší zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu,“ zakřičel na předsedu poslaneckého klubu ODS za potlesku jeho kolegů.

„To je největší konflikt mezi koalicí a opozicí za posledních 20 let,“ bouřil. „Vy jste tady do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v koncentrácích. Jděte do pr....,“ pálil Fiala směrem k opozici. 

Koalice nakonec prosadila přerušení jednání do středečního podvečera, kdy by vypjatá diskuse o sjezdu landsmanšaftu měla pokračovat.

Nejnovější
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port

Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo. Kanáry nesouhlasí

Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo.

Analytici nárůst meziroční hodnoty inflace na hodnotu zhruba 2,5 procenta očekávali. Hlavním důvodem je podle nich právě růst cen pohonných hmot v důsledku války na Blízkém východě.

Inflace v Česku vystřelila k 2,5 procentům. Bude ještě hůř, varují ekonomové

Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5 procenta.

Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym

Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.

