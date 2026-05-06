Šéf poslanců SPD Fiala vulgárně plísnil opozici. Noční jednání sněmovny se zvrhlo v bouři

Květnový sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně budí emoce – a to i v Poslanecké sněmovně. Úterní jednání zákonodárců se protáhlo hluboko do noci a ze řetězu se nad ránem utrhl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Jděte do pr**le,“ vypálil směrem k opozici.
Poslanci se v úterý večer a v noci přeli o návrh Tomia Okamury, podle kterého měla sněmovna odmítnout konání kontroverzního sjezdu v Brně. Debata trvala více než šest hodin a táhla se hluboko do noci – definitivní verdikt ale nepřinesla.
Krátce po půlnoci měli hádek všichni dost. Nejvíc ale zřejmě Fiala.
„Já jsem dneska celý den neřekl ani slovo. Nicméně to, co teď řekl Marek Benda, už mě teda postavilo zpátky na nohy. Řekl, že vlastně tady řešíme věc, která nemá se zájmy České republiky nic společného. To je pravda, Marku. Tady se totiž řeší zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu,“ zakřičel na předsedu poslaneckého klubu ODS za potlesku jeho kolegů.
„To je největší konflikt mezi koalicí a opozicí za posledních 20 let,“ bouřil. „Vy jste tady do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v koncentrácích. Jděte do pr....,“ pálil Fiala směrem k opozici.
Koalice nakonec prosadila přerušení jednání do středečního podvečera, kdy by vypjatá diskuse o sjezdu landsmanšaftu měla pokračovat.
