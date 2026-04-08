Šéf ODS Kupka má vážný problém. A netýká se jen sporů kolem České televize

Když Aktuálně.cz sledovalo minulý týden výjezdní zasedání stínové vlády ODS, působili její politici navenek jako jeden tým. Mluvili takřka jedním hlasem, a to včetně předsedy ODS Martina Kupky a jeho nedávného soupeře v boji o vedení strany Radima Ivana. Ve skutečnosti se ale v ODS odehrává boj o to, jakou politiku by ODS měla dělat. Příkladem je vztah ODS k ČT a Českému rozhlasu.
Původně to byla jen jedna kratičká a takřka nicneříkající zpráva, kterou napsal v pátek stínový ministr pro místní rozvoj Radim Ivan na sociální sítě k České televizi. Těžko si šlo představit, že takto „nevinná“ zpráva ve skutečnosti odstartuje vážnou a emotivní debatu v ODS i mimo ni.
„Ve středu ODS oznámí, koho bude volit do Rady ČT. Vše ostatní jsou osobní volby poslanců,“ sdělil Ivan stroze. Po dotazech svých sledovatelů na sociálních sítích, co tedy vlastně ODS oznámí, se ale následně rozepsal tak, že vyvolal pořádnou bouři.
Ivan v totiž v dalších příspěvcích ukázal, že on i někteří další členové ODS jsou pro to, aby začala debata o tom, jak by měla být Česká televize financovaná a co by měla či neměla vysílat.
„Dokud budou o ČT rozhodovat politici, pak vždy bude oheň na střeše. Dlouhodobě se domnívám, že ČT by nejvíce prospělo umístění na burzu. Jsem přesvědčen o tom, že by taková televize nabízela lepší službu i lidem z Letné,“ znělo jeho další sdělení. To už nenechalo klidným ani samotného předsedu strany Martina Kupku, který Ivana oslovil veřejně přímo přes sociální sítě.
„Radime, zpochybňovat existenci veřejnoprávní České televize a navrhovat její umístění na burzu je možná atraktivní provokace. Teď ale vůbec nedává smysl. Je dobře načíst dlouhodobou diskusi ohledně veřejnoprávní BBC. Nestřílejme do vzduchu,“ doporučil svému stranickému kolegovi i parťákovi ze stínové vlády.
Radim Ivan ale v několika dalších příspěvcích dal jasně najevo, že jsou mu blízké i další názory ohledně reformy České televize.
„Napíšeš návrh, jak snížit vliv politiků na televizi, a místo debaty přijde skoro kamenování. Alternativa? Nikde. Proč jsem zmínil burzu: Chci menší vliv politiků. Chci redefinici veřejnoprávnosti. Chci dobrovolnost poplatků. To je celé,“ posteskl si.
K tomu sdílel příspěvky jiných uživatelů sítí, kteří navrhovali dobrovolnost v placení příspěvků či omezení toho, co ČT nabízí, třeba některé seriály a zábavní pořady.
ODS debatuje, jak dál nejen ohledně České televize
Pro Martina Kupku přišel „výpad“ Radima Ivana, kterého podpořili i někteří další členové ODS, v nepříliš vhodnou chvíli. Preference ODS stagnují a Kupka se chce co nejvíce soustředit na hájení České televize před vládní koalicí.
Jak známo, ta se chystá zvolit sobě blízké členy Rady ČT a následně změnit financování ČT a Českého rozhlasu tak, aby o nich rozhodovali vládnoucí politici. Proto Kupka svolal na 8. dubna, na jednu hodinu po poledni, tiskovou konferenci, kde chce prezentovat, jak se ODS bude za veřejnoprávní média bít.
Místo toho se ale ukazuje, že ani sama ODS nemá vyjasněno, jakou Českou televizi v budoucnosti chce mít. A to nejen pokud jde o způsob jejího financování, ale i o to, co by vlastně měla a neměla vysílat. A kdo a jak by ji měl kontrolovat. Část ODS i jejích voličů totiž není příznivcem dosavadního stavu. Mají pocit, že televize má příliš velký rozpočet, nepracuje efektivně a také způsob kontroly přes politiky se jim nezdá.
Tato různorodost názorů je součástí mnohem širší debaty v ODS, co a jak by tato strana měla prosazovat poté, co skončil předseda Petr Fiala a s ním fakticky i spojenectví s KDU-ČSL a TOP 09. Řada straníků naléhá na vedení, aby ODS šla co nejvíce vlastní cestou, a pokud možno podstatně pravicovější než dnes.
Naznačilo to i nedávno hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy ODS podpořila návrh poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě na snížení odvodů pro živnostníky.
Udělali to za situace, kdy „stará ODS“ ještě pod vedením Fialy před třemi lety prosadila úplný opak – tedy zvýšení – společně s KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. „Nejsme už vázáni koaličními kompromisy, které jsme byli nuceni dělat v minulém volebním období. Zájmem a logikou ODS je ulevit živnostníkům,“ vysvětlil teď Aktuálně.cz tento obraz místopředseda sněmovny za ODS Jan Skopeček.
Ostatně právě Skopeček on patří k symbolům postupných změn v ODS. Zatímco v minulosti dostával před ním přednost dnes už bývalý ministr financí i bývalý 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, teď jde nahoru Skopeček, který je ve stínové vládě ODS ministrem financí.
Další pravicový politik a majitel velké firmy Pavel Drobil je stínovým ministrem průmyslu a obchodu. A posun doprava v této vládě signalizují i někteří další členové – Petr Bendl, Petr Sokol i Štěpán Slovák, který chce dostat pravicovější prvky do zdravotnictví.
Nespokojenost s Baxou
Jak se navíc Aktuálně.cz dozvědělo z několika zdrojů, v části ODS panuje stále větší nespokojenost s Martinem Baxou, který je hlavním hybatelem v této straně ohledně České televize.
Spolustraníci jsou přesvědčeni, že jeho strategie podpory České televize, kdy jako ministr kultury loni před volbami prosadil zvýšení koncesionářských poplatků pro ČT a Český rozhlas, ve skutečnosti měla velký podíl na prohře ODS v parlamentních volbách. A obávají se, že pokračující bezvýhradná podpora těchto médií přinese ODS mezi voliči další ztráty.
ODS si tak musí sama mezi sebou vyjasnit, jakou politiku chce vlastně dělat, ať jde o téma veřejnoprávních médií či celou řadu dalších témat. Přitom potřebuje, aby její preference začaly narůstat a stala se jasně hlavní opoziční silou. Místo toho její členové sledují, jak podle některých průzkumů dokonce zaostává za STAN, což by znamenalo, že ztrácí pozici lídra i v opozici.
Video: Tečka Radka Bartoníčka: Fiala a Kupka jásají nad fotbalisty, zatímco se Babiš vzteká (2. dubna 2026)
Lidé pomáhají policii čím dál víc. Poslali tisíce míst, kde se bude měřit rychlost
Policie bude už příští týden na stovkách míst po celém Česku chytat neukázněné řidiče. Zapojí se do celoevropské akce Speed Marathon, která se zaměřuje na rychlost. A riziková místa opět pomáhali vytipovávat i lidé z celé republiky. Výsledek? Počet zapojených do hlasování rok od roku roste.
Mělo se na ni zapomenout. Nacisté ji mučili a týrali, když nic neprozradila, skončila pod gilotinou
Bylo jí sotva dvaadvacet let, když ji nacisté odsoudili k smrti. V cele ve Vratislavi pak při čekání na popravu psala dopisy, které dodnes působí klidně a soustředěně. „Neplačte, nepláču. Já umírám za dobrou věc – vy zemřete též. Bez záchvěvu strachu odcházím,“ vzkazovala. Příběh odbojářky Marie Kudeříkové se odehrál na pozadí okupace, mezi vírou, ideály a rozhodnutími, která už nešlo vzít zpět.
Svoboda volby rodičky není absolutní, rozhodl soud. Případ se týká domácího porodu
Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka.
ŽIVĚ Utichnou údery? Válčící strany kývly na příměří, klíčem k jednání bude osud Hormuzu
Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že se s Íránem dohodl na dvoutýdenním příměří, a to necelé dvě hodiny před vypršením termínu, kdy měl zničit „celou civilizaci“. Trump uvedl, že dohoda o příměří byla uzavřena za podmínky, že Írán bude souhlasit se znovuotevřením kriticky důležitého Hormuzského průlivu.
Klid zbraní platí, karty jsou rozdány. Příští dny budou zrádné, varují experti
„Křehké příměří.“ Tak se by dvěma slovy dalo popsat to, co v noci na dnešek oznámil Donald Trump k pozastavení bojů s Íránem. Ty začaly na konci února zabitím vysokých íránských představitelů. Blízkovýchodní velmoc v reakci na útoky začala blokovat klíčový Hormuzský průliv, což neblaze ovlivnilo ceny paliv, energií, hnojiv a dalších komodit všude po světě.