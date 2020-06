Šéf Lán chce v sídle prezidenta otevřít kamenolom. Za prodej kameniva je už stíhaný

Je to dva měsíce, co elitní detektivové obvinili ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka z toho, že v letním sídle prezidenta tajně vytěžil mnoho tun kamene. Skončily u firmy, která je s ním obžalovaná už za manipulaci jiné stamilionové zakázky. Balák, kterého dosadil a odmítá odvolat kancléř Vratislav Mynář, nyní zahájil snahy otevřít v Lánech rovnou oficiální kamenolom.

Na zámku v Lánech tráví volné chvíle nebo přijímá důležité audience prezident Miloš Zeman. Stejně jako například jeho dávný předchůdce Tomáš Garrigue Masaryk.

Dle plánu šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka by ale už brzy měl areál, do kterého zasahuje také chráněná krajinná oblast, sloužit ještě jako kamenolom. Za zpronevěru v podobě tajné těžby kamene v Lánech je přitom v současnosti stíhán.

Aktuálně.cz má k dispozici smlouvu z oficiálního registru, která plán otevřít kamenolom popisuje. Balák ji na začátku června za Lesní správu uzavřel s pražskou advokátní kanceláří Těmín. Za pomoc s prosazením lomu u úřadů slíbil právníkům odměnu 2200 korun za hodinu.

"Advokát se zavazuje poskytovat právní služby klientovi spočívající v právním poradenství a dalších úkonech směřujících ke znovuotevření původního lomu v lánské oboře pro zpracování stavebního kamene pro vlastní potřebu klienta," píše se v dokumentu.

Zda taková argumentace obstojí u úřadů, ovšem není jisté. V minulosti totiž experti vyvrátili to, že v Lánech těžený kámen sloužil pro vlastní potřebu obory, i to, že má jít o pouhou obnovu historického lomu.

Aktuálně.cz zjišťuje vyjádření Baláka i Mynáře. Zatím na dotazy nereagovali.

Tajná těžba kamene pro stíhanou firmu

Policisté už Baláka stíhají za to, že část kamene, který vytěžil v Lánech dříve a také o něm tvrdil, že je pro potřebu budování v oboře, tajně skončila u firmy Energie - stavební a báňská. Tedy stejné firmy, která je společně s Balákem obžalovaná už za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánech. A zároveň sponzorovala strakonický basketbalový klub, který vedl.

Balák s Energií sice uzavřel dvě smlouvy na odkup celkem dvou a půl tisíce tater kamene, dle detektivů a znaleckých posudků ovšem ve skutečnosti vytěžil kameniva více a způsobil tak Hradu škodu nejméně 1,3 milionu korun.

Je to už podruhé, co se Balák o otevření kamenolomu pokouší. V minulosti před úřady argumentoval právě tím, že jen usiluje o obnovení historického lomu, který v Lánech vznikl při stavbě vodní nádrže Klíčava. A tlačil na blízkou obec Běleč, která by musela změnit územní plán, aby lom legalizovala. To ale v roce 2017 spadlo pod stůl. Běleč schválila dokument bez zanesené těžby kamene.

Těží se tam i teď, tvrdí starosta blízké obce

Nyní o kamenolomu bude obec s třemi sty obyvateli znovu jednat. "V Lánech k tomu sestavili komisi, do které jsme byli přizvání. Čekáme na první schůzku a pak to samozřejmě chceme veřejně probírat na zastupitelstvu. Za sebe ale můžu říct, že mi to nedává žádný smysl. Nedovedu si představit, že by lesní správa potřebovala tolik kamene, který si nedokáže zajistit jiným způsobem, aby byl třeba kamenolom," řekl Aktuálně.cz starosta obce Běleč Lukáš Kocman.

Podle něj není příliš pravděpodobné, že by zastupitelstvo tentokrát se změnou územního plánu souhlasilo. Proti jsou dle něj všichni zastupitelé. "Je otázka, zda to mohou legalizovat jiným způsobem. V tom lomu se navíc stejně těží už teď. Měl jsem před časem možnost se tam podívat," dodal Kocman.

Experti odboru životního prostředí města Kladna, který územní plán obce Běleč dozoruje, v minulosti jednoznačně rozporovali, že projekt jde nazývat obnovením historické těžby.

"V prostoru se dříve nacházel pouze malý, jasně ohraničený lom otevřený jen pro potřeby stavby vodní nádrže Klíčava. Historický lom byl vytěžen při zabezpečovacích pracích (sanaci svahů) prováděných v posledních dvou letech," píše se ve stanovisku, které má redakce k dispozici.

Tam, kde Balák chtěl vytvořit lom, podle nich těžba kamene nikdy neprobíhala a je tam sto padesát let starý les ve velmi dobrém stavu.

Úředníci si přitom dle dokumentace všimli, že organizace podřízená Hradu usiluje o lom velikosti 4,95 hektaru. Podle zákona přitom lom větší než pět hektarů musí projít procesem EIA zkoumající vliv na životní prostředí.

Baláka drží ve funkci kancléř Mynář

Dle dokumentů, které má Aktuálně.cz k dipozici, odborníkům vadilo třeba i to, že Balák chtěl odstřelovat skály trhavinou uprostřed chráněné oblasti. A navíc by tatrovky naložené kamením jezdily přímo v ochranném pásmu nádrže na pitnou vodu pro Kladno.

Právě to, že se nádrž nesmí znečistit, byl přitom argument, proč Balák s Mynářem odstartovali stamilionové zpevňování břehů nádrže, za které Balák stane před soudem. "Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat," zachytili třeba na odposleších policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Jak už dříve upozornila společná investigace Aktuálně.cz a týdeníku Respekt, policisté z řízení plánu na vyvedení desítek milionů z rozpočtu Hradu podezřívali i samotného Mynáře. Kvůli činnosti ochranky prezidenta se jim to ale nepodařilo dokázat.

Do soudní síně, kde bude vysvětlovat manipulace, které dle detektivů Hrad připravily o miliony, bude Balák s největší pravděpodobností docházet stále jako jeden z jeho nejvyšších manažerů. Kancléř Mynář totiž opakuje, že ho s odkazem na presumpci neviny neodvolá.