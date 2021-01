Šéf klubu TOP 09 Kalousek oznámil odchod ze sněmovny. Končí po 22 letech

Jeden z nejznámějších českých politiků, Miroslav Kalousek, končí v Poslanecké sněmovně. Muž, který v ní poprvé zasedl v roce 1998, na začátku úterní schůze oznámil, že se rozhodl vzdát svého poslaneckého mandátu. Odůvodnil to tím, že začala předvolební kampaň, které se on neúčastní, protože ve volbách nekandiduje.

Sotva začala první letošní schůze Poslanecké sněmovny, požádal o slovo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Vážené dámy, vážení pánové, nepamatuji si, že bychom lednovou schůzi zahajovali už v ostré volební kampani. Skutečně nečekaně brzké vyhlášení voleb způsobuje, že nejenom tato schůze, ale i všechny následující řádné i mimořádné, už budou v rámci volební kampaně," začal Kalousek s odkazem na to, že prezident Miloš Zeman nečekaně už v závěru loňského roku oznámil termín podzimních voleb do Poslanecké sněmovny - a od toho dne také začala běžet předvolební kampaň.

Vážení přátelé. Před chvílí jsem rezignoval na mandát poslance sněmovny. Důvody tohoto kroku uvádím ve svém prohlášení a věřím, že je pochopíte. https://t.co/tX2ZD1b33Y — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 19, 2021

"Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve sněmovně v diskusi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách. Což já, jak známo, nejsem. Je tedy zřejmé, že moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní," pokračoval Kalousek a poslanci zpozorněli. Ti, kteří se s někým bavili, přestali mluvit, ti, kteří se chystali odejít ze sněmovny, zůstali, a naopak, ti kteří byli na chodbě, utíkali dovnitř.

"Pasivní závěr této dráhy by, pravda, byl možná pohodlný, ale dával by pramalý smysl. Rozhodl jsem se proto, že svůj mandát ukončím dnes. Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil. Abych se omluvil jednomu každému z vás, kdo se snad někdy mým vystoupením cítil osobně dotčen. Ujišťuji vás, že to nikdy nebylo osobní, vždycky to bylo v zápalu politické diskuse. Ani já necítím žádnou osobní hořkost, bude mi ctí každého z vás kdykoliv v budoucnu srdečně pozdravit. Přeji vám hodně zdraví v těchto časech. Radosti z práce a také občas trochu legrace," končil Kalousek. Po jeho slovech téměř celá sněmovna povstala, včetně jeho názorových odpůrců, a několik vteřin tleskala.

Kalousek svým odchodem uvolnil místo pro náhradníka, kterým je místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Ten se nijak netají tím, že Kalousek je pro něj politickým vzorem a bude chtít na jeho práci navázat. Navíc tím, že zasedne do křesla poslance místo Kalouska, bude mít možnost vystupovat a zviditelnit se tak před volbami do sněmovny. Připomněl i to samotný Miroslav Kalousek při setkání s novináři poté, co oznámil složení mandátu.

"Doufám, že můj odchod přispěje k úspěšnému volebnímu výsledku koalice Spolu," řekl Kalousek. Pod heslem Spolu jde do voleb trojkoalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL.

"Čím můžu být své straně prospěšný, a to i této koalici, to jsou mé dovednosti a zkušenosti. Ty můžu předávat jako řadový člen. Náhradníkem, který za mě nastoupí, doufám už zítra, je pan Jan Jakob, starosta Roztok u Prahy, velmi úspěšný a zkušený politik, kterému budu samozřejmě rád nápomocen. On bude kandidovat, on by měl prezentovat své názory, protože on, na rozdíl ode mě, se bude ucházet o hlasy voličů," řekl končící poslanec.

Jan Jakob je bratrem Ondřeje Jakoba, který "pronásleduje" Kalouska na každém kroku už řadu let. Ondřej je jeho pravou rukou od dob, kdy byl Kalousek ministrem financí - Ondřej Jakob byl mluvčím ministerstva. Kalouskovi zůstával věrný v dobách dobrých i zlých, v dobách, kdy byl Kalousek členem KDU-ČSL a poté TOP 09, a je mu po boku dodnes.

Poslední vystoupení Kalouska k zákonům bylo velmi emotivní

Kalousek, který před několika dny oslavil 60 let, se poprvé objevil v Poslanecké sněmovně jako poslanec v červnu roku 1998. Tehdy byl lidoveckým politikem, který byl o rok později zvolen místopředsedou KDU-ČSL a později dokonce předsedou - bylo to v letech 2003 až 2006. Postupně se ale se svými spolustraníky ve zlém rozešel a v roce 2009 společně s Karlem Schwarzenbergem založili TOP 09.

V počátcích šla strana rychle nahoru, ve volbách o rok později získala 16, 7 procent hlasů. Jenže zájem voličů postupně upadal a v poslední době se strana pohybuje na hraně zvolení do Poslanecké sněmovny, což je nezbytné získání pěti procent hlasů. I kvůli obavám ze ztráty poslaneckých křesel se TOP 09 domlouvá na volební trojkoalici společně s OODS a KDU-ČSL.

I když Kalousek toto spojení silně podporuje, možná poněkud paradoxně jedno z jeho vůbec posledních vystoupení ve sněmovně bylo velmi kritické k občanským demokratům.

"Já velmi prosím všechny, kteří jsou schopni vidět za volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce, aby tohle neschválili. Nejenom že tím do značné míry zkomplikují život našim dětem a vnukům, ale zkomplikují i možnost vládnutí," naléhal Kalousek především na poslance ODS a hnutí ANO, kteří prosazovali daňové změny, které lidem sníží daně, ale zároveň sníží schodek veřejných rozpočtů.

Jak přitom bylo u Kalouska zvykem, i toto vystoupení k daním bylo velmi emotivní a naléhavé. "Tohle je prostě tak zoufale nekompetentní, že nikdo z vás, kdyby se to týkalo vaší rodiny, vaší firmy, by nikdo z vás tohle nemohl udělat! Tohle jste schopni udělat jenom proto, že příští rok budou volby a nejsou to vaše peníze. Ale kdo pro to zvedne ruku, toho já si prostě nemůžu vážit!" prohlašoval od řečnického pultu loni 22. prosince, kdy balíček přes jeho nesouhlas prošel.

Z přítomných 104 poslanců bylo 53. Vzhledem k opatřením proti šíření covidu jednala sněmovna v polovičním počtu. Pro byli všichni přítomní poslanci ANO, ODS a SPD.

Kalousek tak odchází ze sněmovny ve chvíli, kdy musel často přihlížet tomu, jak při hlasování vyhrávají lidé s odlišnými názory, než které má on. Podobně dopadl také na stranické půdě, kdy jako "otec zakladatel" přihlížel tomu, že v hlasování o vedení strany uspěli jeho oponenti. Nejdříve to byl Jiří Pospíšil a následně Markéta Pekarová Adamová. Když byla v listopadu roku 2019 zvolena do čela strany, porazila Kalouskova muže, senátora Tomáše Czernina. Žádný vnitrostranický rozkol ale nenastal, Czernin byl zvolený prvním místopředsedou TOP 09 a Kalousek se snaží s předsedkyní strany co nejlépe vycházet.

Markéta Pekarová Adamová mu také hned po jeho složení mandátu děkovala. "Ráda bych Miroslav Kalouskovi za všechnu jeho dosavadní práci poděkovala. Bude mi v Poslanecké sněmovně chybět, protože jako rétor nemá konkurenci. Mirku, slibuji, že udělám vše, aby tuhle zemi už po volbách nevedl neschopný oligarcha. A jsem si jistá, že k tomu z pozice zakladatele svým umem dopomůžeš," napsala na sociální sítě.