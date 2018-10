Reportáž ve Zprávičkách Dvořák poslancům vysvětlovat nechce. Útoků na ČT prý přibývá

Poslanci si generálního ředitele České televize Petra Dvořáka pozvali na školský výbor kvůli reportáži na dětském kanálu Déčko, ve které se o Palestině mluvilo jako o Izraelem okupovaném území.

Praha - Poslanci z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu si na své středeční zasedání pozvali i generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Chtěli s ním řešit "politicko-publicistické excesy programu Déčko", jak stojí v bodu programu. Dvořák však na úterním sněmovním semináři věnovanému veřejnoprávním médiím oznámil, že se jednání nezúčastní.

Na výboru by řeč pravděpodobně přišla na reportáž ze Zpráviček, které jsou určené pro děti. V ní se mluvilo o Palestině jako o Izraelem okupovaném území. Část veřejnosti Českou televizi kritizovala za to, že takové zprávy pro děti nejsou vhodné, někteří jí vyčítali neobjektivnost.

"Pan předseda (výboru Václav Klaus mladší, pozn. red.) si zřejmě myslel, že tohle je věc, která si zaslouží pozornost takového výboru. Myslím si, že přestože se snažíme dělat svou práci co možná nejlépe, tak každý může někdy udělat chybu. A rozhodně není role žádného výboru parlamentu ani parlamentu jako takového, aby řešil jednotlivé problémy nebo chyby. My si ty chyby umíme vyřešit," vysvětlil Dvořák, proč na jednání nedorazí.

Zároveň dodal, že neočekává, že například reportáž o sociálním systému s ním bude řešit výbor pro sociální politiku. "Odmítl jsem to, ne snad protože bych tyto věci nechtěl řešit, ale protože si myslím, že je potřeba řešit věci mnohem obecnějšího charakteru," řekl Dvořák.

Dvořák: Útoků na nás přibývá, situace není příjemná

Dvořák na semináři, jehož tématem byla "Média veřejné služby a jak je udržet při životě", upozornil také na to, že přibývá útoků na veřejnoprávní média. "Situace lehce zhrubla oproti tomu, jak jsme byli zvyklí v minulosti. Ataků na média veřejné služby se objevuje poměrně hodně. Ta situace je nepříjemná," řekl Dvořák.

A za pravdu mu dali také přítomní politici, kteří se akce rovněž zúčastnili. "Zpochybňovat a podrývat jejich autoritu je to nejhorší, s čím bychom se mohli setkat. Je to právě demokratická společnost, která by měla spoluvytvářet respekt veřejnoprávních médií," prohlásil ministr kultury Antonín Staněk.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka se zase opřel do premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana, kteří často veřejnoprávní média kritizují. "Nemyslím si, že je v pořádku, aby premiér a prezident takovým způsobem okopával a dehonestoval práci veřejnoprávních médií. To je naprosto přes čáru. Média mají kritizovat naši práci a já se jako politik mám obhájit," řekl Jurečka.

Aktéři semináře se zároveň shodli na tom, že pro udržení nezávislosti veřejnoprávních médiích je důležité, aby byly zachovány koncesionářské poplatky. "Zaručujeme tím nezávislost na politické vůli a moci. Kdybychom byli financování ze státního rozpočtu, tak to zajistit nelze," řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.