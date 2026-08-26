Šéf ČT chystá drsné škrty. Zasáhnou hlavně jednu skupinu diváků, bude se i propouštět

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek představil ve středu členům Rady ČT první plán úspor, který reaguje na návrh vlády ohledně jejího financování. V prvním sledu ČT pracuje s tím, že příští rok uspoří 350 milionů korun. Vláda Andreje Babiše nicméně počítá s výrazně více redukovanými příjmy pro ČT.
„Nouzové opatření v kritické situaci.“ Tak nějak členové kontrolního orgánu veřejnoprávní televize ve středu na svém pravidelném jednání glosovali materiál, který jim předložil generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Dokument počítá pro příští rok s úsporami v rozpočtu veřejnoprávní televize ve výši 350 milionů korun.
Chudárek radním zdůraznil, že jde o realistickou variantu sníženého rozpočtu, který České televizi zároveň umožní fungovat a dostát závazkům, k nimž se již v minulosti zavázala. A co je hlavní: i s těmito úsporami bude moci veřejnoprávní televize naplňovat memorandum o veřejné službě České televize.
Materiál, který je v tuto chvíli neveřejný, ale Aktuálně.cz jej má k dispozici, mimo jiné podle Chudárka vcelku detailně popisuje, jak bude moci ČT v případě radikálních škrtů jeho jednotlivé položky naplňovat, případně nenaplňovat. Vláda Andreje Babiše totiž pracuje s tím, že ČT bude mít oproti současnému stavu příjmy nižší zhruba o patnáct procent.
„Pokud dostaneme o miliardu méně, budeme nuceni zužovat především výrobu,“ reagoval už před časem na návrh vlády Chudárek. Ve středu pak radním řekl, že se úspora ve výši 350 milionů dotkne především čtyř oblastí. ČT propustí okolo dvanácti procent zaměstnanců, sníží výrobní kapacity, provozní náklady a šetřit bude také na investicích.
Škrty zasáhnou tvorbu pro děti i dokumenty
Pokud jde o výrobu nových pořadů, Chudárek také zdůraznil, že se úspora dotkne především animované tvorby, tvorby pro děti a vzniku nových dokumentů. Z této jeho poznámky tak zřejmě lze vyčíst, kde by ČT šetřila v případě, že vláda své plány letos, případně příští rok prosadí. V zákulisí se přitom spekuluje také o výrazných úsporách, které se v takové situaci dotknou regionálních studií.
To vše je ale zatím předčasné. Jak členové Rady ČT v mnoha variacích upozornili, zatím jde o přípravu na krizový scénář a případné výrazně redukované příjmy, což po ČT chce stávající vláda. V danou chvíli ale není jisté, kdy a zda vůbec svůj návrh, který počítá se zrušením poplatků, prosadí. Ostatně Chudárek radním řekl, že uspořené peníze v ČT zůstanou a účetně budou převedeny do fondu poplatků.
Rada ČT materiál přijala po relativně krátké rozpravě, nějakou chvíli se jeho členové pouze zasekli na některých formulacích usnesení, pro které pak hlasovali. Pro hlasovalo třináct radních, proti byli tři.
Zpracování scénářů hospodaření se zaměřením na provozní úspory pokládá Rada ČT za reálné a odpovídající současné situaci ČT a všem legislativním závazkům, které jí jasně stanovují povinnost zajištění kvalitní a rozsáhlé veřejné služby. Koncept postihuje rizika snížení příjmů ČT a jasně dokumentuje oblasti legislativy a memoranda, které by jinak nebylo možné naplňovat.
Plnění veřejné služby zůstane zachováno
Koncept sníženého rozpočtu s navrženými úsporami v roce 2027 nicméně garantuje plnění veřejné služby a všech závazků vyplývajících z memoranda pro rok 2027.
Rada ČT zároveň doporučila generálnímu řediteli, aby v intencích konceptu sníženého rozpočtu nadále vyjednával s vládou s cílem zajistit budoucí financování plnohodnotné a efektivní veřejné služby České televize, které bude odpovídat evropským standardům pro veřejnoprávní média.
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