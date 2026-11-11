Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku. Bude se proti tomu bránit

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi. Napsal to dnes Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a úřadu vlády.
Podle serveru Mlsna nemá od minulého týdne platnou bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, kterou při svém nástupu sám zdůrazňoval jako jednu ze záruk důvěryhodnosti. Tím fakticky padly Mlsnovy šance na obhajobu funkce v zahájeném výběrovém řízení, napsal web. Šestiletý mandát mu končí k 2. prosinci.
Předseda ÚOHS Petr Mlsna odebrání prověrky potvrdil. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období.
„NBÚ mi nepravomocně odebral bezpečnostní prověrku, kterou pro výkon funkce nepotřebuji. Důvody neznám, budu se proti tomu bránit. Považuji to za nefér a nespravedlivé. Spekulovat o načasování má smysl. Náš úřad nesedí v koutě, chráníme spotřebitele, narovnáváme trh, trestáme tvrdě kartely. Za posledního půl roku úřad uložil pokuty přes 2,5 miliardy a spoustě lidem a firmám šlápl na kuří oko. Akce vyvolává reakci,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK Mlsna.
Vláda výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu vyhlásila v úterý, uzávěrka přihlášek je 18. listopadu. Zákon sice bezpečnostní prověrku od šéfa ÚOHS přímo nevyžaduje, podle serveru je však problém s prověrkou u tak významné pozice signálem o nespolehlivosti.
O zrušení platnosti Mlsnova osvědčení pro přístup k utajovaným informacím rozhodl NBÚ podle Deníku N na základě podnětu Bezpečnostní informační služby (BIS). Bezpečnostní úřad rozhodnutí nekomentoval.
„Bez ohledu na tento či jakýkoli jiný dotaz se NBÚ k žádným okolnostem konkrétních bezpečnostních řízení nemůže vyjadřovat,“ sdělil serveru mluvčí NBÚ Milan Radosta. Podle informací Deníku N jde o rozhodnutí na prvním stupni, proti kterému se Mlsna může bránit podáním rozkladu.
Po Mlsnově odchodu z funkce dlouhodobě volají některé nevládní organizace včetně Transparency International, které usilují o reformu úřadu. Podle neziskových organizací Mlsna koncentruje velkou část pravomocí. Kromě rozhodování v druhostupňovém řízení má také zvláštní pravomoci v hospodářské soutěži, ovlivňuje podobu kontrolní činnosti nebo výši sankcí.
„Přijde nám nepřijatelné, aby Mlsna pokračoval v dalším mandátu,“ uvedl v září Jan Dupák z Transparency International. Problematické je i to, že Mlsna podle něj udržuje kontakty s politiky.
Mlsna v září uvedl, že svoji případnou opětovnou kandidaturu neřeší. „Řeším teď výročí 35 let fungování úřadu a případně, když nebudu předsedou, abych ho předal v co nejlepší kondici a mohl být na to hrdý. Myslím, že jsem odvedl velký kus práce. Když jsem úřad v roce 2020 přebíral, nebyl v dobré kondici. Za svou práci se nestydím a jsem na ni hrdý,“ uvedl tehdy. Podle zdrojů Deníku N z úřadu vlády se Mlsna o další funkční období ucházet chtěl a problémy s prověrkou mu to překazily.
Klíčovými kompetencemi ÚOHS jsou od roku 1991 ochrana hospodářské soutěže, od roku 1995 dohled nad zadáváním veřejných zakázek, od roku 2000 veřejná podpora, od roku 2010 významná tržní síla a od roku 2024 přístup k dopravní infrastruktuře. Úřad, který byl v 90. letech čtyři roky i ministerstvem, za 35 let vedlo pět různých předsedů a vystřídalo se v něm zhruba 900 zaměstnanců. ÚOHS má od svého vzniku sídlo v Brně.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců
V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.
Šance na nápravu nulová. Muž dostal za vraždu taxikářky a pokus o další 25 let
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, dnes uložil olomoucký krajský soud Radku Pavlíkovi výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci.
Párky s menším množstvím masa. Inspekce zachytila v Lidlu hned dva druhy
Párky patří k nejrychlejším večeřím, jaké znáte, a málokdo u nich zkoumá složení. Inspektoři ale v jednom řetězci zachytili hned dva druhy, ve kterých bylo podstatně méně masa, než slibovala etiketa. O které výrobky jde?
Před 25 lety se New York bál dalšího teroru. Zapomenutá tragédie Airbusu si vyžádala 265 životů
Uběhly teprve dva měsíce od tragédie 11. září, když New York zasáhlo další letecké neštěstí. V první chvíli si všichni mysleli, že jde o další teroristický útok, vyšetřování ale prokázalo, že šlo o chybu pilota. Na druhou nejtragičtější leteckou nehodou v dějinách USA se tak nakonec tak trochu zapomnělo.