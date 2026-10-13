Sedmnáctiletý cyklista bodl ženu do zad, čelí obvinění z pokusu o vraždu. Policie řeší motiv

Plzeňská policie v úterý obvinila z pokusu o vraždu sedmnáctiletého mladíka, který je podezřelý, že v sobotu po poledni u Boleveckého rybníka bodl do zad devětatřicetiletou ženu. Podle policie si oběť vybral náhodně. V úterý to řekla policejní mluvčí Pavla Burešová. Vyšetřovatelé budou podávat podnět k vazebnímu stíhání podezřelého.
„Sedmnáctiletý mladík, který byl dnes obviněn z provinění vraždy ve stadiu pokusu, si měl vybrat poškozenou zcela náhodně,“ uvedla Burešová. Motiv ani další podrobnosti neuvedla.
Událost se stala v sobotu kolem 13:00 u Velkého Boleveckého rybníka. Žena se tam vydala zaběhat si. Neznámý muž ji zezadu napadl a ujel na kole. „Nožem způsobil bodnou ránu v oblasti zad. Na místo jako první přijeli policisté, kteří ženě poskytli první pomoc a poté ji předali do péče zdravotníků. Se zraněním byla žena převezena do nemocnice,“ uvedla o víkendu policejní mluvčí. Mluvčí záchranné služby Luboš Bouček řekl, že ženu převezla sanitka při vědomí a ve stabilizovaném stavu.
Po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, v sobotu bezvýsledně pátraly desítky policistů. Policii se podařilo získat kamerový záznam, na kterém byl útočník zachycen. S žádostí o pomoc se kriminalisté obrátili na veřejnost. V neděli večer oznámili, že muže zadržela zásahová jednotka. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, později případ překvalifikovali na pokus o vraždu.
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