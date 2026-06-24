Sedm otázek k ozbrojenému učiteli: Co se ví o motivu a proč o něm promluvil Babiš

Dvě auta, desítky najetých kilometrů, několik střelných zbraní a nejasný motiv. To vše se pojí se zadrženým 55letým učitelem, kvůli kterému se v úterý ráno rozpohybovala obří pátrací akce. Ozbrojeného muže hledaly desítky hlídek i policejní vrtulník, nakonec byl dopaden v pražských Strašnicích. Co vše se ví o jeho záměrech, jaké zbraně měl u sebe a proč o něm promluvil premiér Andrej Babiš?
Jak celé drama začalo?
V úterý ráno přijala policie na tísňové lince 158 oznámení o 55letém muži ve špatném psychickém stavu, který měl mít u sebe blíže neurčenou střelnou zbraň a pohyboval se nedaleko učiliště v Čelákovicích u Prahy. Podezřelý měl být učitelem s vazbami na tuto školu.
Informaci o potenciálně nebezpečné osobě přinesl jeden z jejích blízkých. Policie po svém příjezdu okamžitě uzavřela a prohledala školu, současně zahájila rozsáhlou pátrací akci. O případu se veřejnost dozvěděla v 7:19 na oficiálním policejním profilu na síti X.
Jak unikal od rána policii?
Podle webu Novinky.cz se 55letý učitel v průběhu policejního pátrání objevil hned na několika místech ve Středočeském kraji. Poté co odjel z Čelákovic, byl spatřen kolem osmé ráno v jedné z firem v Brandýse nad Labem. Tam se chvíli bavil s jedním ze zaměstnanců, než s modrou fabií odjel zase pryč. Tou dobou měl na sobě červenou čepici, světlou bundu a velkou tašku.
Jeho snímek z bezpečnostních kamer pak policie zveřejnila v 9:41. Oblast prohledala i s vrtulníkem, ovšem neúspěšně – bylo zřejmé, že se muž mezitím přesunul někam jinam.
Další aktualizace přišla v 10:27, kdy byl muž viděn v červeném renaultu. Co se stalo s modrým autem, se zjistilo až posléze – skončilo v obci Jíkev na Nymbursku, daleko od Brandýsa i Čelákovic.
Aby toho nebylo málo, podle agentury Aktu.cz se zmíněný červený vůz našel na odstavném parkovišti v pražské Troji, konkrétně nedaleko vjezdu do Blanky. Bylo tedy evidentní, že podezřelý muž najel od rána desítky kilometrů. Během toho po něm pátralo šedesát hlídek ze Středočeského i Královéhradeckého kraje a Prahy, včetně policejního vrtulníku.
Kde byl učitel nakonec zadržen?
Těsně před 14:00 muže zadržela pražská policejní hlídka v Třebešíně na Strašnicích, podle Novinek se zásah odehrál v ulici K Červenému dvoru. Právě tam několik hodin policie střežila byt, ve kterém bydlel známý ozbrojeného učitele a za kterým měl údajně mířit. Na místě byla i zásahová jednotka. Video ze zásahu můžete zhlédnout v úvodu článku.
Jaké zbraně našla policie u muže?
Během zadržení muž neměl žádné zbraně u sebe. Během vyšetřování se v jeho autě ale našlo hned několik zbraní, jmenovitě plynová brokovnice, vzduchovka a trojice nožů. Muž byl držitelem zbrojního průkazu, ke zmíněným zbraním ale nebyl potřeba. Nyní je čeká balistická expertiza, která má ověřit jejich technický stav a případné použití.
Co se ví o motivu zadrženého?
V tuto chvíli nejsou veřejně dostupné podrobnější informace o tom, co měl ozbrojený učitel v plánu a komu chtěl ublížit. Kromě zmíněného známého v pražských Strašnicích, kam podezřelý nakonec opravdu zamířil, policie preventivně hlídkovala také u několika dalších objektů.
Předně policisté uzavřeli a zajistili areál čelákovického učiliště. Také ale rozšířili bezpečnostní opatření u sídla ministerstva vnitra a ministerstva školství.
Co 55letému muži hrozí?
Nymburští kriminalisté již zahájili trestní stíhání a obvinili učitele z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za které mu v případě uznání viny před soudem hrozí až tři roky vězení. Důvody jeho jednání kriminalisté nadále vyšetřují, podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové byl obviněný umístěn do zdravotnického zařízení.
Proč se k muži vyjadřoval premiér Babiš?
Deník Blesk uvedl, že se muž zúčastnil sobotní akce ministerstva práce a sociálních věcí na zahradě Úřadu vlády ČR. Tam se měl s premiérem Babišem i ministrem práce Alešem Juchelkou dokonce fotit.
„Na toho muže si pamatuji, protože relativně se tam motal kolem mě dost dlouho. Tyhle věci se množí, lidé jsou nějací divní,“ uvedl předseda vlády. Zdůraznil přitom, že všechny návštěvníky čekala kontrola od ochranky a museli projít také bezpečnostním rámem.
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