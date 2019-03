Sebevraždy nejsou tabu. Zveme vás na veřejnou debatu o tom, jak pomáhat lidem v krizi

V Česku se každý rok zabije zhruba 1500 lidí. Osm z deseti sebevrahů jsou muži. V pondělí deník Aktuálně.cz odstartoval speciální projekt s názvem Nejsi sám, ve kterém mapuje způsoby, jak lze tomuto nebezpečnému fenoménu předcházet. První cestou k řešení je mluvit o tom. Přijďte ve středu v 18 hodin do pražského Studia Alta na debatu o tom, jaké jsou možnosti v prevenci sebevražd v Česku. Přímý přenos z diskuse můžete sledovat také na Aktuálně.cz.

Muži se v Česku zabíjejí čtyřikrát častěji než ženy. Ačkoliv se počet sebevražd v poslední době snižuje, mužů je stále více. Podle odborníků si nedokážou říct o pomoc. Stresující pro muže bývá už tradiční pojetí maskulinity, tedy chování a schopností, které mají podle společenských norem splňovat. Musí podle nich především vydělávat dost peněz, aby zajistili rodinu. Pokud se dostanou do situace, kdy to nesplňují, třeba když přijdou o práci, mohou to brát jako selhání.

V Česku zatím chybí způsob, jak problému předcházet, jak pomoct lidem, kteří o sebevraždě uvažují. I přesto, že v mnoha západních zemích existují preventivní opatření, která mohou sloužit za příklad. V projektu Nejsi sám tato řešení představujeme.