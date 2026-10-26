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Domácí

Šebelová jde proti Ševčíkovi. Jeho urážky nahlásila sněmovnímu výboru

ČTK
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Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová podala kvůli urážlivému výroku z minulého týdne ke sněmovnímu mandátovému a imunitnímu výboru návrh na zahájení disciplinárního řízení proti poslanci Miroslavu Ševčíkovi (za SPD).

Spotlight - Michaela Šebelová
Michaela ŠebelováFoto: Aktuálně.cz – Vojtěch Gross
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Na dotaz ČTK to potvrdila mluvčí Starostů a nezávislých Sára Beránková. Pokud by výbor zjistil disciplinární provinění, měl by se Ševčík Šebelové podle návrhu veřejně omluvit na schůzi sněmovny.

Ve sněmovně vypukl minulý týden ve středu před půlnocí spor o to, zda opozice správně požádala o navazující přestávky. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá upozornila na chybu, kvůli které by se poslanci museli znovu sejít v jednu hodinu ráno.

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Po poradě opozice žádosti zopakovala, Šebelová přidala další pauzu a z pléna zazněla poznámka „menopauzu“. V tu chvíli ale zvolání atmosféru viditelně nevyhrotilo. Následně byla schůze přerušena.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana Ševčík v závěru středeční schůze sněmovny na Šebelovou hrubě pokřikoval. Když pak Rakušan s kolegy žádal i prostřednictvím šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD) o omluvu, dočkali se podle něj řevu a urážek.

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Osahávala mě, tvrdí Šefčík

Okamura minulý týden řekl, že situace se odehrála jinak. Uvedl, že všechny opakovaně vyzýval, aby nepoužívali nevhodné výrazy. Ševčík minulý týden napsal, že vykřiknuté slovo menopauza nebylo určené Šebelové. Naopak Šebelová do něj prý strkala a osahávala ho, uvedl.

Šebelová v návrhu na zahájení řízení proti Ševčíkovi uvedla, že Ševčíkovo jednání považuje za osobně urážlivé a nepřijatelné. „Výrok neměl žádnou věcnou souvislost s projednávanou záležitostí ani s výkonem mého poslaneckého mandátu. Jeho jediným zjevným účelem bylo zesměšnění mé osoby prostřednictvím narážky na biologické a fyziologické aspekty ženského života,“ stojí v návrhu, který má ČTK k dispozici.

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Šebelová v něm navrhuje, aby sněmovní výbor zahájil disciplinární řízení proti Ševčíkovi a v případě zjištění disciplinárního provinění mu uložil povinnost veřejně se poslankyni omluvit za uvedený urážlivý výrok, a to ústně na schůzi sněmovny ve lhůtě stanovené výborem.

„Jsem přesvědčena, že takové disciplinární opatření by bylo přiměřenou reakcí na popsané jednání. Nejde mi o omezování svobody projevu poslanců ani o postih politického názoru, ale o zachování základních pravidel vzájemného respektu a důstojnosti parlamentního jednání, která by měla platit bez ohledu na politickou příslušnost či osobní názorové rozdíly,“ uvedla Šebelová v návrhu.

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