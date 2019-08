Šmarda není dobrý kandidát na ministra. Ve vládě s ním nebudu, prohlásil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s kandidátem ČSSD na ministra kultury Michalem Šmardou ve vládě nebude, řekl v pátek televizi Prima po návratu z dovolené. Šmarda podle Babiše není dobrý kandidát a na základě jeho mediálních vystoupení má obavu z toho, že by ve vládě jenom kritizoval. Věci kolem výměny ministra kultury chce premiér vyřešit příští týden, doplnil. Babiš se v úterý kvůli výměně ministra kultury setká s prezidentem Milošem Zemanem. Zeman má v úterý schůzky také se zástupci některých opozičních stran.

Zeman ve středu oznámil, že místopředsedu ČSSD Šmardu jmenovat ministrem kultury nechce, protože má výhrady k jeho odborným kompetencím. Požádal proto šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka, aby přišel s jiným kandidátem. ČSSD to odmítá a její zástupci mluví o tom, že prezident by měl dodržovat ústavu.

"Já sdílím stejný názor jako pan prezident, že pan Šmarda hlavně po jeho nespočetných mediálních vystoupeních není dobrý kandidát," řekl Babiš Primě. "Já říkám za sebe, s tímhle pánem já ve vládě nebudu. Takže to není už dneska problém pana prezidenta, je to i můj problém," podotkl. "Já mám obavu, že na základě jeho vystoupení by ve vládě jenom kritizoval," doplnil. Premiér neupřesnil, jaké Šmardovy výroky má na mysli.

"Musí se to vyřešit příští týden," uvedl také Babiš. Podle Primy také řekl, že Zeman nepostupuje protiústavně, protože neřekl, že Šmardu nejmenuje, ale požádal Hamáčka o nového kandidáta na ministra.

Schůzka Babiše se Zemanem se uskuteční na zámku v Lánech v úterý, kdy by měli za Zemanem odpoledne dorazit na dlouhodobě plánovaná setkání také předseda Pirátů Ivan Bartoš a šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Spor o nového ministra trvá čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu premiéra odvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Ve středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

Podle opozice či ústavních právníků si Zeman počíná protiústavně, základní zákon mu nedává možnost návrhu na jmenování ministra nevyhovět. Hamáček řekl, že ústava nezná možnost, podle které by prezident mohl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. ČSSD dlouhodobě trvá na Šmardovi s odkazem na koaliční smlouvu. Pokud by si nemohla sama vybírat své zástupce ve vládě, nemá podle ní účast v koalici smysl. Předsednictvo ČSSD vybavilo Hamáčka mandátem, aby při vyjednávání mohl rozhodnout i o odchodu strany z vlády.

Před jednáním se Zemanem by se měla uskutečnit i schůzka Babiše s vicepremiérem Hamáčkem. Oba politiky zastihlo Zemanovo vyjádření tento týden na dovolené a Babiš oznámil, že s šéfem ČSSD bude záležitost řešit po návratu do Česka.

Výborný sdělil, že o schůzku se Zemanem požádal po svém zvolení předsedou lidovců na březnovém sjezdu. "Považoval jsem za správné představit se a říci prezidentovi o svých prioritách," uvedl. Vzhledem k aktuální situaci se ale chce Zemana ptát i na aktuální dění a zopakovat mu stanovisko lidovců. Připomněl svou středeční výzvu, aby všichni ústavní činitelé respektovali ústavu a ústavní zvyklosti.

Bartoš o chystané schůzce se Zemanem hovořil v červenci v souvislosti s tehdejší diskusí o možném odchodu ČSSD z vlády. Uvedl, že chce s prezidentem řešit možná východiska z vládní krize. "A zejména jeho vnímání řešení takzvaného 'zasukování ČR' (tedy neschopnosti se rozvíjet), které vyplývá ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu," napsal Bartoš tehdy na Twitteru.