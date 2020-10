Vánoční stromky přes internet neprodáme, opatření nás mohou zničit, říkají pěstitelé

Ačkoliv internetový prodej zachraňuje při pandemii koronaviru spoustu oborů, u prodeje vánočních stromků není reálný, říká místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman. On-line prodej stromečků je podle něj okrajový, a lze tak prodat minimum stromků. Sdružení se obává, že na venkovní prodej vánočních stromků letos dopadnou omezení kvůli koronavirové pandemii.

"Narážíte hlavně na problém neochoty přepravních společností vozit stromky náchylné na poškození, ale také neúměrného zvýšení jejich ceny o dopravní náklady," uvedl Valdman. "Trápí nás velká nejistota, zda bude prodej nějak omezen vládními nařízeními, protože když už stromky jednou vytěžíte, musíte je prodat, nebo vyhodit," dodal.

Sdružení je přesvědčeno, že při venkovním prodeji vánočních stromků, kde se na prodejních místech neshlukují lidé, není problém zajistit odstupy a prodej podle sdružení nepředstavuje epidemické riziko.

Stromky většinou nelze nechat růst do další sezony, protože jsou sázené na konkrétní rozměry, upozornil Valdman. "Pokud dosáhnou určité velikosti, musíte produkční plochy protěžit a uvolnit zbývajícím stromkům. Jinak začnou prorůstat do sebe, stromky se zničí a dojde k znehodnocení celé plochy. Navíc jsou připravené, nastřihané a dotvarované, aby se letos prodaly," uvedl.

Dodal, že by to dopadlo i na pěstitele, kteří mají příjem jednou ročně. Absence letošního prodeje vánočních stromků v normálním rozsahu by znamenala faktickou likvidaci oboru, varovalo sdružení.

"Nedostatek možností nákupu vánočních stromků by také nutil lidi získat stromek jinou cestou, například krádeží v lese, protože bez něj nebude chtít zůstat nikdo, obzvlášť v letošním náročném roce," řekl Valdman. Tento fenomén už přitom podle něj z Česka téměř vymizel.

Umělých stromků ubývá

Ceny stromků zůstanou na loňské úrovni, ale regionálně rozdílné. Některé druhy budou levnější, předpokládá sdružení. U nejprodávanějších kategorií stromků ve velikosti 150 až 200 centimetrů sdružení očekává, že cena jedle kavkazské bude od 550 do 900 korun. Stříbrný smrk má přijít na 350 až 450 korun, což by bylo méně než loni. Smrk ztepilý vyjde na 300 až 400 korun, borovice na 400 až 500 korun. Kvalitních stromků je podle Valdmana dost, nabídka druhů i velikostí je pestrá.

Češi ročně spotřebují až 1,3 milionu vánočních stromků. Jedlí je kolem 75 procent, stříbrného smrku 15 procent, klasického smrku a borovice asi deset procent. Dovozy tvoří asi polovinu prodejů. Prodej umělých stromků klesá.