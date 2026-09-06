"Sdílím bolest, frustraci i stud." Arcibiskup vyzval k účasti na kající pouti

Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství.
Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela české katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající poutě do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října.
Policie začátkem srpna zahájila trestní stíhání bývalého výkonného ředitele pražského arcibiskupství a jáhna Antonína Jurigy, a to hlavně kvůli řadě znásilnění. Některá z nich se měla odehrát přímo v budově arcibiskupství. Vedle násilných trestných činů je Juriga podezřelý také z hospodářských deliktů. Vyšetřovatelé zkoumají finanční operace při nákupu bytů nebo prodejích pozemků, uvedl server Seznam Zprávy.
Arcibiskupství začalo po Přibylově nástupu s kontrolou hospodaření úřadu za doby jeho předchůdce Jana Graubnera, protože audity odhalily mimo jiné uzavírání pro arcibiskupství nevýhodných dohod. Úřad spolupracuje s externími advokáty, kteří prověřují obchodní smlouvy a vyhodnocují, zda některé z nich arcibiskupství nepoškodily.
Poskytuje také plnou součinnost policii při vyšetřování Jurigova případu. Přibyl už dříve řekl, že chce posílit kontrolní mechanismy a vybudovat z arcibiskupství otevřené a důvěryhodné prostředí ohleduplné k obětem.
Přibyl v pastýřském listě napsal, že důvěra v církev byla v mnoha ohledech narušena. "Naposledy jí citelnou ránu zasadila vážná podezření na odsouzeníhodné mravní a majetkové delikty, dokonce násilí, o nichž v nedávné době informovala média, a případ zneužívání ze strany kněze. Ujišťuji vás, že jsem zakročil bezodkladně a rázně. Nyní je třeba nechat příslušné orgány a instituce, aby všechna podezření řádně prověřily a vyvodily z nich patřičné důsledky. Bolest, frustraci i stud ze způsobeného pohoršení sdílím s vámi i touto cestou," uvedl.
Zdůraznil, že nestačí hledat pouze lidská řešení. "Proto bych byl rád, abychom společně jako pražská diecéze vykonali kající pouť do Hájku u Prahy v pondělí 5. října 2026, den po svátku sv. Františka, světce pokoje a chudoby," poznamenal. Po pouti začínající v Hostivici se bude od 18:00 konat v Hájku mše s pobožností za odpuštění hříchů.
"Já na prvním místě, neboť i já jsem hříšníkem. Budeme také přinášet zadostiučinění za hříchy spáchané na církevní půdě, které tolik lidí oprávněně pohoršily. A konečně budeme prosit o obrácení našich srdcí a požehnání pro naši arcidiecézi," dodal arcibiskup.
Přibyl byl slavnostně uveden do čela úřadu letos v dubnu, předtím dva roky vedl litoměřickou diecézi.
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