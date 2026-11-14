Schovali svou hvězdu a už ani neskrývají, že jsou stranou na jedno použití. Politolog naznačuje, co čeká Motoristy

Poté, co Motoristé vycouvali z konfliktu s prezidentem, jako by ztratili důvod své existence. Ve volebních modelech klesají pod pět procent a podle politologa Jakuba Lyska působí dojmem, jako by se oni sami smířili s tím, že jsou stranou na jedno použití.
Že čestného prezidenta a poslance Motoristů Filipa Turka není v posledních měsících prakticky nikde vidět, už si všiml také jejich hlavní podporovatel a Turkův přítel Richard Chlad.
„Listuji, hledám a nevěřím svým očím. O nejvýraznější osobnosti strany Motoristé sobě, o čestném předsedovi Filipu Turkovi tady konkrétně není ani zmínka.“
Tak Chlad glosuje na svých sociálních sítích předvolební noviny strany Petra Macinky v Praze. Podle něj by přitom česká metropole měla být parketou Motoristů. V komunálních volbách tu nicméně zcela propadli. A to nejen v Praze, ale snad kromě Ostravy úplně všude.
Motoristé se výměnou za vládní angažmá vzdali prakticky všeho, co slibovali před volbami. A pokud jsou v posledních týdnech přece jen vidět, tak leda v souvislosti s poplatky za Českou televizi a rozhlas – což není vůbec jejich téma. Ostatně jsou jedinou vládní stranou, která před volbami trvala na tom, že se poplatky musí zachovat. Nyní tedy hájí opak toho, co slibovali loni v kampani.
Protestní hlasy
„Zatím to u Motoristů vypadá, že to je strana na jedno volební období. Nezdá se, že by sami chtěli uspět v dalších volbách. Navíc může vzniknout opět nějaká strana, která bude hrát kartu novosti, což by šance na udržení Motoristů na politické scéně dál snížilo,“ míní politolog Jakub Lysek.
Podle posledního volebního modelu agentury Kantar pro ČT by Motoristy sobě nyní volila jen čtyři procenta voličů, což je oproti volbám ztráta 2,5 procenta. A to je na stranu tohoto typu velká ztráta. Lysek navíc upozorňuje, že pro ně bude důležité také to, jak si se svou vládní účastí poradí SPD.
Obě tyto formace totiž sázely na hlasy protestních voličů, o které mohou kvůli účasti ve vládě přijít. „Ani SPD není v nejlepší kondici a je možné, že tam nyní probublává nějaká forma nespokojenosti se současným vedením,“ všímá si Lysek. A je podle něj také otázkou, zda třeba nevznikne nové populistické hnutí – například odštěpením právě od SPD.
„Taková strana by totiž mohla i Motoristům část voličů přetáhnout,“ dodává politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Právě i s ohledem na účast Motoristů a SPD ve vládě je podle něj pravděpodobnost nějakého přeskupení u menších populistických stran velmi velká.
Kartami ještě zamíchá Babiš
„A kartami – pokud jde o nespokojené voliče vládních stran – může zamíchat také Martin Kuba a jeho hnutí Naše Česko,“ upozorňuje.
Závěr je tedy podle Lyska prostý. Motoristé to nemají a hlavně ještě nebudou mít jednoduché. „Ve stávající konstelaci působení Motoristů ani SPD nějaký úspěch u jejich voličů nevyvolává,“ odhaduje politolog.
A upozorňuje ještě na jednu podstatnou okolnost. „Také je tu ještě faktor Andrej Babiš,“ vysvětluje.
„Ještě pořád totiž nevíme, zda upřednostní strategii A – tedy umírněnost a pokus oslovit spíše středové voliče —, nebo zda se rozhodne pro variantu B, tedy radikalizaci a zacílení na protestní segment voličů,“ uvažuje Lysek s tím, že Babiš zatím váhá a lavíruje mezi těmito dvěma strategiemi. „Varianta B by totiž Motoristy i SPD mohla vymazat z politické mapy úplně,“ uzavírá.
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