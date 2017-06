Schodek rozpočtu bude zřejmě vyšší než 50 miliard. Nyní jsme zpátky v realitě, řekl ministr Pilný

před 57 minutami

Praha - Když Ivan Pilný (ANO) nastupoval do čela ministerstva financí, okamžitě varoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), že při sestavování rozpočtu bude lakomý. "Musel jsem obhajovat rozpočet před Billem Gatesem a to bylo zatraceně tvrdé," řekl před dvěma týdny Pilný, který stál v čele českého Microsoftu.

Nyní se ukazuje, že ze své lakomosti bude muset slevit. Nový ministr financí na rozpočtovém výboru připustil, že deficit pravděpodobně překročí plánovaných 50 miliard korun. Rozpočet pro rok 2018 je podle něj výrazně ovlivněn blížícími se volbami.

Podle ministra by však deficit neměl být vyšší než letos, kdy se počítá se schodkem 60 miliard. "Nehodlám předložit rozpočet, jehož deficit by překročil ten letošní, jinak bych vyvodil politické důsledky," řekl Pilný. Návrh rozpočtu předloží vládě zřejmě již příští středu.

Nový ministr financí považuje situaci kolem rozpočtu za hrozivou. "Došlo k obrovskému nárůstu mandatorních výdajů. Přesto se budu snažit podporovat investiční výdaje, zejména stavbu dálnic," dodal Pilný.

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska to ale nebude snadné. "Dostali jsme se do situace, kdy ani při takovém deficitu nejsme schopni financovat investiční záměry. Je to důsledek rozpočtové politiky vlády," uvedl. Příští kabinet tak podle Kalouska bude postaven před velký problém.

Pilný přesto zdůraznil, že současná vláda po sobě zanechá nižší státní dluh než na začátku svého působení. Ten pozitivně ovlivnil především loňský rekordní přebytek 62 miliard. "Loňský účetní rok souvisel s evropskými penězi, a je tedy velmi nepravděpodobné, že by se to opakovalo letos," řekl Jiří Dolejš (KSČM). Pilný s ním souhlasí. "Teď jsme zpátky v realitě," prohlásil.

Kvůli výraznému dopadu na rozpočet odmítl rozpočtový výbor podpořit návrh poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL), který chtěl zvýšit podíl Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na spotřební dani z minerálních olejů. V současné době SFDI získává z daňového výnosu 9,1 procenta, Klaška navrhoval zvýšit podíl alespoň na pětinu. Získané peníze měly směřovat na opravy silnic druhé a třetí třídy.