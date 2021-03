Schodek 500 miliard vydrží do poloviny roku, tvrdí Schillerová

Navýšený schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun, který koncem února schválila Sněmovna, vydrží asi do poloviny roku. Ve druhé by se podle prognóz ministerstva financí měla ekonomika opět rozjet. V pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že zatím nedokáže říci, kdy se budou rozvolňovat opatření.

Zvýšení schodku z původně schválených 320 na 500 miliard korun tento týden podepsal prezident. Schillerová uvedla, že stále počítá s návratem ekonomiky do běžného stavu v polovině roku. Zároveň se znovu negativně vyjádřila k možnosti uzavření průmyslu. "To by bylo naprosto fatální pro ekonomiku této země a budoucnost této země," míní. Související ŽIVĚ Policie na Václavském náměstí zadržela poslance Volného, odmítal si nasadit roušku Zobrazit reportáž Ministryně dále řekla, že nedokáže odhadnout přesnější termín rozvolňování opatření. "Teď vám nikdo neřekne, a bylo by to nezodpovědné, jestli za tři týdny budeme rozvolňovat," uvedla. Dodala, že rozvolnění přijde na řadu, až bude dostatečná proočkovanost a promořenost populace. Zásadně pomoci má podle Schillerové povinné testování, které ve firmách nad 250 zaměstnanců začalo ve středu a v podnicích s 50 až 249 pracovníky v pátek. Ministryně dále uvedla, že se objevily problémy s dostupností testů, ale že za posledních 14 dní na český trh dorazilo asi 13 milionů testů a dalších 14 milionů se očekává v následujících dvou týdnech, čímž by se měla zvýšit dostupnost a snížit cena. Předseda KDU-ČSL a poslanec Marian Jurečka v pořadu vládu kritizoval za to, že povinné testování zavedla příliš pozdě. Ze schválených deficitů podle něj vláda dala nebo plánuje dát pouze třetinu na podporu podnikatelů, což je málo. Jurečka dále řekl, že testování ve firmách by se mělo propojit s některým z elektronických systémů, aby se naočkovaný pracovník mohl prokázat a jít třeba ke kadeřníkovi nebo využívat jiné služby. Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle upraveného rozpočtu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. V době schválení navýšení schodku ekonomové krok kritizovali jako neopodstatněný, odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun. Schillerová argumentuje tím, že Česko patří k zemím s nejnižším zadlužením a nejvyššími ratingy. Video: Rozpočet je z říše pekel, vláda přidává nejistotu, daně stejně porostou, říká Horská. 23:02 Rozpočet se posunul do říše pekel, vláda předvádí bezprecedentní porušení základních pravidel, daňový balíček se měl diskutovat už v létě, říká Horská | Video: DVTV, Daniela Drtinová