Schillerová zastavila Juchelku. Volební supertahák hnutí ANO se překvapivě odkládá

Kabinet Andreje Babiše (ANO) schválil vyšší důchody pro penzisty starší osmdesáti let. Z novely důchodového zákona nicméně překvapivě vypadl návrat rychlejších valorizací pro všechny penze. Ministerstvo práce tvrdí, že se svižnějším tempem zvyšování důchodů počítá, schválit se má ale později. Opozice mluví o podvedení důchodců.
Způsob výpočtu pravidelného zvyšování penzí kvůli úsporám zpomalila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Namísto poloviny růstu reálných mezd se nově zohledňovala jen třetina růstu reálných výdělků. Hnutí ANO před volbami slibovalo důchodcům, že „vrátí, co jim Fialova vláda vzala“.
Z návratu valorizací se stal jeden z hlavních předvolebních taháků hnutí ANO. Splnit jej se zavázala i koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení.
„Rychlejší valorizace penzí budou, to je alfa a omega našeho programu, je to bez diskuse,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) deníku Aktuálně letos březnu s tím, že je chce schválit ještě letos.
Teď je ovšem jasné, že se plán odkládá. A za zpožděním stojí nečekaný viník – šéfka státní kasy. „Byla k tomu zásadní připomínka na ministerstvu financí, že se k tomu vrátíme zpátky společně s předčasnými důchody a taktéž samozřejmě se zastropováním věku odchodu do důchodu,“ řekl novinářům před pondělním jednáním vlády Juchelka.
Slib platí
„Pořád platí, že chceme zvyšovat podle programového prohlášení vlády řádné valorizace z jedné třetiny na jednu polovinu reálných mezd,“ zdůraznil.
Předložení návratu vyšší valorizace zabránili experti ministerstva financí. „Požadujeme, aby změna valorizačního vzorce byla realizována spolu s problematikou náročných profesí a dalšími komplexními změnami v rámci jedné novelizace, která mimo jiné zajistí transparentnější a systémovější odhad dopadů,“ napsali lidé z resortu financí ve svých připomínkách k důchodové novele. Ministerstvo práce jim vyhovělo a výraznější valorizaci tak z navrhované novely vyškrtl.
Z dosavadních propočtů vyplývá, že se štědřejší zvyšování penzí mělo ve státních výdajích projevit od roku 2029, a to náklady ve výši dvou miliard korun. O rok později už to měly být čtyři miliardy, v roce 2035 byly náklady vyčísleny na 14,8 miliardy. O dalších pět let později vycházejí roční náklady na 26,7 miliardy korun. A v roce 2060 mají přesáhnout celkem 102 miliardy korun.
Před hrozivým dopadem štědrého zvyšování důchodů varovala už Fialova vláda. Důchody se přitom rychlým tempem zvyšovaly od roku 2017, až je v roce 2024 Fialův kabinet zastavil ve snaze zbrzdit prudký růst výdajů a zajistit udržitelnost systému.
Jurečka: Vláda důchodce podvedla
Juchelka nicméně tvrdí, že vyšší růst penzí o polovinu růstu reálných mezd by se v rozpočtu projevil kvůli vývoji výdělků až za pár let. „Je zbytečné to tam v tuto chvíli dávat,“ citovala ČTK Juchelkovo vysvětlení, proč se schvalování štědřejšího zvyšování důchodů odkládá. Návrh se podle něj bude řešit příští rok spolu s úpravou penzí náročných profesí.
Od příštího roku by si nově měli polepšit důchodci starší osmdesáti let. Vláda totiž minulé pondělí kývla na pravidelné automatické navyšování důchodů od 80 let, a to každých pět let o 500 korun. Podle kabinetu Andreje Babiše (ANO) tak budou starší lidé lépe zvládat například náklady na léky.
„Vládní strany naslibovaly důchodcům hory doly. Nesplní prakticky nic. Normálně důchodce podvedli,“ opřel se do vlády Juchelkův ministerský předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Ale aby to nevypadalo tak blbě, zkusí si jejich přízeň kupovat pětistovkou k narozeninám na účet dalších generací,“ dodal. Podle Jurečky by opatření nemělo být plošné, ale cílené na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce.
Některé sliby už zmizely
Juchelka pak na Jurečkovu kritiku reagoval tím, že předchozí vláda označila důchodce za hospodářskou škodu. Připomněl tak argumentaci předchozí vlády, když obhajovala svůj návrh zpomalování mimořádného růstu penzí. „Máme v plánu splnit všechny naše sliby, včetně tohoto,“ vzkázal Juchelka Jurečkovi přes sociální sítě. Kromě rychlejších valorizací prý platí i snížení věku odchodu do důchodu z 67 let na 65 let.
Babišova vláda přitom už od některých slibů v důchodech zcela upustila. Například od zrušení zpomalení výpočtu nových penzí, které platí od letošního ledna. Důchodci, kteří odcházeli do penze od letošního ledna, dostali při stejných předchozích příjmech zhruba o dvě stě korun méně než ti, kteří odešli do konce loňského roku.
Juchelka ústupek obhajoval tím, že chce zvýšit právě pravidelné valorizace, které se ovšem nyní odkládají na příští rok.
Nedojde nakonec ani na navrácení vyšší mimořádné valorizace. Ta byla snížena rovněž vládou Petra Fialy ve stavu legislativní nouze v roce 2023. Kvůli vysoké inflaci by znamenala růst průměrného důchodu o 1700 měsíčně a roční náklady rozpočtu asi 35 miliard korun. Změna zákona nakonec růst srazila jen na 755 korun. I tuhle změnu slibovalo hnutí ANO původně vrátit.
Ticho po pěšině
„Já jsem v minulosti poslouchal celou řadu výroků dnešních vládních politiků, kteří říkali: Vrátíme vám, co vám vláda Petra Fialy vzala. Dneska je u celé řady těchto věcí ticho po pěšině,“ rýpnul si Jurečka.
Starobní důchod pobírají v Česku více než dva miliony a tři sta tisíc lidí, průměrná penze loni překročila jedenadvacet tisíc.
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