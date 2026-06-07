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Domácí

Schillerová u Moravce: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos

ČTK

Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.

Schůze Poslanecké sněmovny, Alena Schillerová, Andrej Babiš
Česko podle Schillerové v současnosti vyjednává s Evropskou komisí o změně fiskálně strukturálního plánu.Foto: HN - Lukáš Bíba
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"My začneme příští rok někde výš a pak začneme postupně snižovat. Evropská komise bude po nás chtít snižování zhruba o 0,5 procentního bodu HDP ročně," uvedla Schillerová.

V příštím roce také ministerstvo financí počítá s dosažením dvou procent HDP výdajů na obranu. "Otázka je, co všechno bude možné podle nové metodiky NATO do těchto výdajů započíst," dodala Schillerová.

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Česko podle Schillerové v současnosti vyjednává s Evropskou komisí o změně fiskálně strukturálního plánu. Ten stávající vyjednala minulá vláda Petra Fialy (ODS) a počítá se snížením deficitu veřejných financí pro rok 2027 na 0,9 procenta HDP a v dalším roce na 0,5 procenta. Podle ní je to nereálné. "Garantujeme, že v příštím roce schodek nepřekročí tři procenta HDP. To přesné číslo zatím není dané, vyjednáváme o něm v současnosti s Evropskou komisí," uvedla Schillerová. V letošním roce by se podle ministryně měl schodek pohybovat okolo 2,5 až 2,6 procenta HDP.

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Ministerstvo financí počítá letos rovněž s tím, že v rámci tzv. daňové kobry, tedy opatření proti daňovým únikům, vybere jednotky miliard korun. Od roku 2028 vláda počítá se zavedením razantnějšího odepisování pro firmy a od stejného roku nebo podle Schillerové o rok později chce i snížit daně pro právnické osoby z 21 na 19 procent.

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Česko vyhrálo "reklamní" arbitráž, nemusí platit půl miliardy, tvrdí úřad Schillerové

Česká republika vyhrála arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. JCDecaux žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem (DPP) a její dceřinou firmou Rencar. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo financí, které Česko ve sporu zastupovalo. Reakci společnosti JCDecaux ČTK zjišťuje.

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