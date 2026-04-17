Schillerová s Tejcem představí svá zjištění k bitcoinové kauze

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) na tiskovém briefingu představí svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc zároveň oznámí výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal.
Loňské přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti stále vyšetřuje policie. Obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti čelí Tomáš Jiřikovský, který bitcoiny ministerstvu daroval. Kauza vyvolala rozpory mezi tehdejšími vládními stranami kabinetu Petra Fialy (ODS).
Ministerstvo spravedlnosti loni pod vedením Pavla Blažka (dříve ODS) přijalo od odsouzeného drogového dealera Jiřikovského téměř miliardu korun v bitcoinech. Blažek následně kvůli kritice rezignoval a pozastavil své členství v ODS.
Kvůli kauze požadovaly tehdy opoziční strany ANO a SPD také rezignaci ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Ministerstvo spravedlnosti totiž ministerstvu financí zaslalo podklady k plánované darovací smlouvě, úředníci ministerstva financí následně nedoporučili, aby ministerstvo spravedlnosti bitcoiny převzalo.
Stanjura ale stanovisko až do 25. března nečetl, přičemž smlouva o daru ministerstvu spravedlnosti byla podepsána 7. března. Na schůzce s Blažkem pak Stanjura podle svých slov nedoporučil dar přijmout.
Resort nezkontroloval původ bitcoinu
Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo spravedlnosti před převzetím daru neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Blažek tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Ministerstvo darované bitcoiny nejprve vydražilo, ale policie je následně zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo později oznámilo, že jedné skupině kupců bitcoinů vyplatilo kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Decroix tehdy médiím řekla, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.
Mohlo by Vás zajímat:
