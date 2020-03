Schillerová navrhne zvýšit schodek rozpočtu na 200 miliard Kč. Chce do krize rezervy

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne na pondělním jednání vlády zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Řekla to v České televizi.

"Mám připravený návrh s deficitem 200 miliard korun a počítám s posílením nemocenského pojištění. Nevíme, kolik budou náklady krize, tak bych posílila kapitolu rozpočtové rezervy a vláda by hlasovala o každém mimořádném výdaji," uvedla ministryně financí v České televizi.

V případě úspor se Alena Schillerová domluvila s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, že by ministerstvo letos odložilo nákupy za zhruba tři miliardy korun. Dále také plánuje snížit o 1,5 miliardy korun výdaje na jízdné důchodců a studentů. V roce 2019 stály slevy jízdného pro studenty a důchodce 5,78 miliardy korun.

Schillerová také připravuje další tzv. liberační balíček, kde by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce července. Firmy by také mohly umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let.

Ministryně financí také podpoří odklad záloh podnikatelů na zdravotní a sociální pojištění na půl roku. Při vyúčtování pojištění, které budou muset podnikatelé udělat příští rok, pak chce platbu minimálního pojištění podnikatelům odpustit.

