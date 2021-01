Schillerová navrhne zrušení daně u respirátorů. Pak ovšem zlevněte, vyzvala prodejce

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí navrhne vládě dvouměsíční zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší, uvedla Česká televize. Ministryně apelovala na výrobce a prodejce, zejména řetězce, aby zrušení daně promítli do cen respirátorů pro zákazníky.

Ke snížení nebo zrušení 21procentní DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzvali vládu výrobci respirátorů. "Jsem připravena ji rozhodnutím ministra financí prominout na dva měsíce," řekla Schillerová ČT. Podle televize by návrh měl mít účinnost už od 1. února.

Schillerová na začátku tohoto týdne uvedla, že pokud by se DPH na respirátory snížila, chce mít jistotu, že marže by neskončila u výrobců či prodejců. "Pokud by ministerstvo financí mělo přistoupit k tak mimořádnému kroku, jakým je odpuštění DPH, musím mít jistotu, že tím pomůžeme lidem nakupovat respirátory za nižší ceny. Tedy že marže neskončí v kapse výrobců a prodejců," řekla ministryně ČTK.

Zástupci vlády minulý týden uvedli, že zvažují po vzoru Německa a Rakouska užívání respirátorů třídy FFP2 na rizikových místech, například v městské hromadné dopravě. Důvodem je obava ze šíření britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než původní forma a mohla by způsobit přetížení nemocnic. Ani čtvrteční zpřísnění vládních protiepidemických opatření povinnost nosit respirátory nezavedlo, vláda jejich použití na rizikových místech doporučila. Povinnost nosit respirátory FFP2 nebo KN95 mají od soboty instruktoři i žáci autoškol.

Stanovení maximální ceny respirátorů vláda odmítla, mimo jiné kvůli tomu, že mezi nimi je mnoho rozdílů. Po čtvrtečním jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že v úvahu připadají různé cesty regulace ceny. Přednost by dal zavedení voucherů pro příjmově slabší domácnosti.