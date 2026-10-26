Schillerová: Na debatu o změně financování veřejnoprávních médií bude ve sněmovně dost času

Na debatu o podmínkách změny financování České televize a Českého rozhlasu bude podle místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) dost času během druhého a třetího čtení návrhu zákona ve sněmovně.
Mezi prvním a druhým čtením je pro projednávání zákona zachovaná nezkrácená 60denní lhůta. Schillerová to řekla na tiskové konferenci po jednání vlády.
Poslanci vládní koalice schválili v prvním čtení návrh na změnu financování veřejnoprávních médií z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu po předřazení bodu během nočního jednání na sobotu. Proti návrhu vystoupila opozice i lidé na demonstracích. Podle nich jde nejen o omezení objemu financí, ale i ohrožení svobody a nezávislosti ČT a ČRo.
„Ta debata se povede napříč Sněmovnou a povede se i v rámci koalice. My zastáváme názor, že veřejnoprávní média musí sloužit občanům a svobodně kontrolovat každou vládu, včetně té naší. Potřebují ale předvídatelné financování a ochranu před politickými zásahy,“ uvedla Schillerová.
Návrh na změnu způsobu financování, který má vláda v programovém prohlášení, koalice podle ministryně nestáhne, ale povede se podle ní debata o doprovodných podmínkách. Dodala, že myšlenka o změně financování není nová, v minulosti s ní přišli senátoři ODS nebo Piráti.
Nezávislost bude zachována
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) uvedl, že garance nezávislosti obou médií budou zachovány stejně jako dosud. Podle něj je zvláštní, že tyto garance požaduje opozice, která když vládla, k žádné takové úpravě nepřistoupila. „Slova opozice o zestátňování televize jsou brutální lež,“ dodal.
Schillerová dodala, že bude nutné řešit konec z výjimky z placení DPH pro veřejnoprávní média na konci příštího roku. Ukončení výjimky by znamenalo pro ČT daňovou povinnost okolo 400 milionů a pro ČRo zhruba 120 milionů korun. Podotkla, že výjimka je porušením práva EU.
Návrh novely přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.
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