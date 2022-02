Audit: Práce fotografa a kameramana Schillerové za dva miliony korun byla předražená

Výdaje na fotografa a kameramana někdejší ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nebyly hospodárné. Vyplývá to z auditu, který zadal její nástupce ve funkci Zbyněk Stanjura (ODS) a jehož závěry Aktuálně.cz prostudovalo. Oba muže Schillerová zaměstnala ve výrazně vyšší platové třídě, než odpovídala povaha jejich odváděné práce. Stanjura v této souvislosti nevyloučil další kroky.

Bývalá ministryně financí a současná šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová do značné míry postavila svůj mediální obraz na prezentaci na sociálních sítích. Nejvíce k tomu využívala svůj účet na Instagramu, jejž plnily její snímky s pávem nebo v háji magnolií. Ve stejném vyznění zveřejňovala Schillerová na svých účtech také videa, například když loni vyrazila v rámci volební kampaně oslavit Den seniorů.

Coby fotograf takto pro Schillerovou pracoval David Šedivý, kameramanem byl Jakub Konečný. Konečný se stal zaměstnancem resortu v září 2020, pozici pro Šedivého vytvořila Schillerová o čtyři měsíce později. Pracovali tam do konce loňského listopadu. Ministerstvo vynaložilo na jejich hrubé platy 1,93 milionu korun. V úterý zveřejnil resort audit těchto služeb, jejž zadal stávající ministr financí Zbyněk Stanjura.

"Na základě dohledaných výstupů za období působení obou zaměstnanců na ministerstvu financí lze konstatovat, že jejich platové zařazení neodpovídalo vykonávané činnosti, respektive činnosti, které by umožnily zařazení těchto zaměstnanců do 14. a 13. platové třídy, nebyly realizovány, případně nebyly dohledány," zní jeden ze závěrů auditu, jehož výsledky Aktuálně.cz prostudovalo.

"Zneužití zdrojů resortu k sebeprezentaci"

"Za mě je to jednoznačné zneužití zdrojů ministerstva financí k vlastní sebeprezentaci. Výsledkem je ohromné množství fotek a videí, ke kterým nemá ministerstvo žádný přístup a které se v mnoha případech ani netýkají jeho agendy. A to vše za peníze každého z nás. Své předchůdkyni doporučuji vyvození okamžité politické odpovědnosti. Sám nyní v této věci zvažuji a nevylučuji další kroky," uvedl k auditu Stanjura.

Právě zařazení Šedivého a Konečného v tak vysoké platové třídě je jedním z nejvážnějších závěrů prověrky. Jejich plat byl vyšší, než na kolik si přišli vedoucí oddělení. Schillerová je nechala zařadit do tříd, v nichž předpisy na dotyčné nárokují tvorbu "koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností" či "utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejich začleňování do jednotlivého resortního nebo multiresortního systému."

Ani jeden z nich takové úkoly neplnil. Vzhledem k povaze své práce měli pobírat menší peníze. "V této souvislosti jsou činnosti fotografa a kameramana zařazeny dle Katalogu prací ve veřejné správě od 4. do 7. platové třídy a od 6. do 10. platové třídy," stojí v auditu. Schillerová oba muže přijala bez výběrového řízení, stejně tak jim udělila výjimku z vysokoškolského vzdělání, což jejich pozice ve 13. a 14. třídě vyžadovaly.

Audit pod dohledem Stanjury

Prověrka proběhla pod dohledem samotného ministra. Provedl ji odbor interního auditu, což je jeden ze čtyř odborů, jenž spadá přímo pod šéfa resortu. Obdobně podléhá ministrovi také odbor vnějších vztahů a komunikace, kde Šedivý s Konečným pracovali a jímž se zmíněná kontrola od 1. února z pokynu Stanjury zabývala.

Šedivý s Konečným nepracovali jen pro ministerstvo. Coby zaměstnanci resortu plnili poptávku také hnutí ANO, které si od nich objednávalo osobnější fotky bývalé ministryně. "S dodavateli jsme spolupracovali od září 2020, respektive ledna 2021, a hnutí ANO fakturovali za práci odvedenou pro paní Schillerovou," sdělil už dříve Aktuálně.cz mluvčí ANO Martin Vodička.

Brněnská přehrada, 1. říjen, Mezinárodní den seniorů a krásné prosluněné počasí 🔆 To celé s panem premiérem @AndrejBabis, panem ministrem @adamvojtechano a samozřejmě těmi nejdůležitějšími – s vámi 🤩



Nejen na to, jaké taneční pohyby jsme nahodili, se mrkněte ve videu 💃 pic.twitter.com/AQuewqoJYd — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 3, 2021

Od hnutí založeného a řízeného Andrejem Babišem inkasoval Šedivý za svou práci 180 tisíc korun, Konečný dostal 217 500 korun. Platby od hnutí jim proudily od loňského dubna do prosince. Poslední peníze jim ANO poslalo v době, kdy už zaměstnanci ministerstva nebyli. Šedivý v prosinci dostal 120 tisíc korun, Konečnému dorazilo stejný měsíc na účet 145 200 korun.

"To byli zaměstnanci, profesionálové tiskového odboru, který za mě měl jedenáct, dvanáct lidí. A my všichni jsme se snažili, abychom prezentovali velice složitou materii ministerstva financí. Vezměte si rozpočet, byl kompenzační bonus, byly státní záruky, to jsou velice složité věci. Já jsem se to snažila dělat a oni měli na starosti multimediální prezentaci," vysvětlovala Schillerová v České televizi angažmá obou mužů.