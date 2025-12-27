Schillerová: Dodržení plánovaného schodku letošního rozpočtu je nepravděpodobné

Schodek státního rozpočtu na letošní rok se k 19. prosinci přiblížil 275 miliardám korun. Dodržení plánovaného celoročního schodku 241 miliard je nepravděpodobné, uvedla dnes na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
V listopadu se podle ministerstva financí schodek prohloubil o 49,3 miliardy korun a vzrostl na 232,4 miliardy korun. Byl to nejnižší deficit za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka.
Bývalý ministr financí Stanjura k výsledkům za listopad řekl, že dosluhující vláda předá nynější vládě ANO, SPD a Motoristů rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké ho přebírala. Poukazoval přitom na to, že v porovnáním s posledním rozpočtem předcházející vlády z roku 2021 je letošní průběžný výsledek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což připsal úspěšné konsolidaci a rozpočtové disciplíně.
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala uvedl v prosinci k pololetnímu hospodaření státního rozpočtu, že podoba schváleného rozpočtu neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podle něj podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené.
Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.
Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.
Aston Villa má nakročeno k další "šílenosti" v anglické lize. Shůry ji tlačí i Ozzy
Když se před výkopem na hřišti objevil vnuk legendárního Ozzyho Osbourna, byl výsledek předem jasný. Aston Villa si doma připsala cenný skalp při výhře 2:1 proti Manchesteru United a po 17 kolech se nachází na třetím místě, jen tři body za vedoucím Arsenalem. V Anglii už se spekuluje, zda letos nemůže dojít k podobnému zázraku jako v sezóně 2015/16, kdy trofej uloupil Leicester City.
ŽIVĚKim Čong-un blahopřál Putinovi k novému roku. Chválil společný boj na Ukrajině
Severní Korea a Rusko sdílely "krev, život a smrt" ve válce na Ukrajině. Uvedl to v sobotu podle agentury AFP severokorejský vůdce Kim Čong-un ve svém novoročním přání ruskému prezidentu Vladimirovi Putinovi. Pchjongjang už vyslal bojovat na Ukrajinu po boku Rusů tisíce vojáků.
Další pokus o mír ve stoletém konfliktu. Thajsko a Kambodža podepsaly příměří
Thajsko a Kambodža b sobotu podepsaly novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentura Reuters s odvoláním na kambodžské ministerstvo obrany. Předcházelo tomu třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí. V neděli a v pondělí o něm mají dál jednat vysocí představitelé obou zemí a Číny.
Divoký vstup do MS. Dvacítka proti Kanadě vedla, přestřelku ale nakonec nezvládla
Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání na mistrovství světa juniorů ve skupině B v Minneapolisu Kanadě 5:7, přestože po 37 minutách vedli 3:2 a ještě ve třetí třetině drželi vyrovnaný stav 4:4.