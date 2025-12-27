Přeskočit na obsah
Schillerová: Dodržení plánovaného schodku letošního rozpočtu je nepravděpodobné

ČTK

Schodek státního rozpočtu na letošní rok se k 19. prosinci přiblížil 275 miliardám korun. Dodržení plánovaného celoročního schodku 241 miliard je nepravděpodobné, uvedla dnes na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců
Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz
V listopadu se podle ministerstva financí schodek prohloubil o 49,3 miliardy korun a vzrostl na 232,4 miliardy korun. Byl to nejnižší deficit za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka.

Bývalý ministr financí Stanjura k výsledkům za listopad řekl, že dosluhující vláda předá nynější vládě ANO, SPD a Motoristů rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké ho přebírala. Poukazoval přitom na to, že v porovnáním s posledním rozpočtem předcházející vlády z roku 2021 je letošní průběžný výsledek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což připsal úspěšné konsolidaci a rozpočtové disciplíně.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala uvedl v prosinci k pololetnímu hospodaření státního rozpočtu, že podoba schváleného rozpočtu neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podle něj podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené.

Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.

Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.

