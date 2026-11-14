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Domácí

Schillerová chystá velkou konsolidaci. Částka překvapí, ve hře jsou i další daně

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Až sto miliard korun. Tak velký konsolidační balíček by podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) mohla vláda připravit pro rok 2028. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom dosud hovořil o snížení schodku o šedesát miliard. Kabinet tak bude muset hledat další příjmy i šetřit na výdajích. Konkrétní podobu opatření ale koalice zatím nemá dohodnutou.

Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připouští, že vládní konsolidační balíček pro rok 2028 může dosáhnout až sta miliard korun.Foto: Aktuálně.cz – Radek Bartoníček
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Vládní plány na ozdravení veřejných financí nabírají na obrátkách. Ministryně financí Alena Schillerová pro Českou televizi připustila, že připravovaný konsolidační balíček může dosáhnout až sta miliard korun.

Babiš dosud mluvil o tom, že vláda chce v roce 2028 snížit schodek zhruba o šedesát miliard korun. Schillerová nyní uvedla, že celkový objem opatření na příjmové a výdajové straně by mohl dosáhnout až sta miliard korun.

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„Někde ty peníze musíme najít, ale o tom musí jednat koalice a není nic rozhodnuto,“ řekl Babiš. Premiér tento týden potvrdil, že koalice zvažuje zavedení sektorových daní pro vysoce zisková odvětví, například banky nebo zbrojařské a energetické firmy.

Schillerová upozorňuje, že kabinet bude muset výrazněji zvýšit příjmy a zároveň snížit výdaje. Mezi zvažovanými opatřeními jsou například změny spotřebních daní.

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„To jsou různé daně ze závislostí, budeme rozšiřovat i lex kratom, jsou to různé typy spotřebních daní, teď se zaměřujeme na nikotinové sáčky,“ uvedla ministryně. Jednotlivá opatření by podle ní mohla přinést do rozpočtu ročně jednotky miliard korun.

Shoda zatím není

Na celkové podobě balíčku se ale koalice zatím neshodla. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala navíc upozornil, že jeho hnutí chce nejprve hledat úspory uvnitř státu a debata o zvyšování daní v klubu zatím neproběhla.

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Kabinet už přitom některé kroky připravuje. Sněmovna poslala do třetího čtení návrh na zavedení padesátiprocentní sektorové daně pro rafinerie, která má přinést zhruba pět a půl miliardy korun ročně.

Vláda počítá také s vyšším výběrem mýtného nebo se snížením humanitární dávky, díky němuž chce ušetřit čtyři miliardy. Ani tato opatření ale nebudou na plánovanou konsolidaci stačit.

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Babiš zároveň ujišťuje, že navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun chce během roku snížit o dalších dvacet miliard.

Navazuje na Fialovu konsolidaci

Konsolidaci veřejných financí v minulém volebním období prosadila také vláda Petra Fialy (ODS). Její balíček začal platit v lednu 2024 a podle tehdejších odhadů měl zvýšit příjmy veřejných rozpočtů o více než sedmdesát miliard korun ročně.

Zahrnoval například zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 procent, zvýšení daně z nemovitosti přibližně o 80 procent, zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance nebo zvýšení odvodů živnostníků.

Kabinet zároveň zvýšil některé spotřební daně a omezil výdaje na platy státních zaměstnanců a provoz státu. Současná vláda naopak některá opatření postupně ruší.

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Snížila odvody živnostníků na úroveň roku 2025 a od příštího roku znovu zavádí školkovné, vyšší daňovou slevu na studenta a nižší DPH u nealkoholických nápojů v restauracích.

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