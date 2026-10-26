Scheinherr like a diamond? Praha sobě s Rihannou uzavřela smír, klip stáhne

Ve sporu o použití písně Diamonds barbadoské zpěvačky Rihanny v předvolebním klipu uzavřela Praha sobě se zástupci držitelů autorských práv k dílu smír. Pražský městský soud ho schválil. Videoklip byl z platformy YouTube stažen, sdružení ho odstraní i z dalších míst na internetu, řekl novinářům právní zástupce Prahy sobě František Vyskočil.
Předvolební klip ke komunálním volbám zveřejnila Praha sobě na začátku června, YouTube ho později stáhlo. Předseda hnutí Adam Scheinherr v něm na melodii písně zpíval slova „Scheinherr like a diamond“, v originálu je text "shine bright like a diamond" (zař jasně jako diamant).
Žalobu na hnutí podaly společnosti A-Tempro Verlag a Schubert Music Publishing, které práva k písni vlastní. Domáhaly se toho, aby se Praha sobě zdržela dalšího publikování písně. Podle schváleného smíru audiovizuální dílo Praha sobě nebude dále publikovat a na základě žádosti společností ho odstraní z dalších míst na internetu.
„Uzavřeli jsme smír. Vzhledem k tomu, že je po volbách, tak se tento spor stává nadbytečným. V žádném případě nebylo uznáno, že by se můj klient dopustil nějakého porušení autorských práv,“ řekl novinářům po jednání Vyskočil.
Na spor upozornily koncem září Hospodářské noviny. Podle nich původní verzi na YouTube nahradila jiná, zkrácená verze. V původní verzi byl klip i na facebookovém a instagramovém účtu sdružení, Vyskočil dodal, že ho strana odstraní.
„Pokud tam ten videoklip umístil můj klient, tedy Praha sobě, tak ho odstraní. Pokud ho tam umístil někdo jiný, tak za to samozřejmě neodpovídá,“ doplnil právník.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu (ODS, TOP 09) rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Zástupci STAN a Spolu se už dohodli na tom, že pokud do listopadového jednání zastupitelstva nevznikne koalice těchto dvou uskupení a Prahy sobě, tak vytvoří dvoukoalici a následně budou jednat dál.
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