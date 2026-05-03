Scénáře velké politické hry. Radní ČT z nahrávky „za půl mega“ může Babiš obětovat

Základních scénářů volby členů Rady ČT poté, co server Fórum 24 zveřejnil nahrávku, na které se údajně baví dva její členové – Pavel Matocha a Roman Bradáč – způsobem, který může naznačovat korupční jednání, není mnoho. A to i v případě, kdy je vládní většina deklaratorně hodí přes palubu. Volba je totiž v běhu a dotyčná dvojice již postoupila do užšího výběru.
V danou chvíli se situace okolo Pavla Matochy a Romana Bradáče, kteří obhajují svůj mandát v Radě ČT, jeví jasně a přehledně. Premiér Andrej Babiš (ANO) se totiž minulý týden v rozhovoru pro Deník nechal slyšet, že je potřeba, aby bylo jasno v tom, zda je výše zmíněná nahrávka jejich reálný rozhovor nebo podvrh umělé inteligence.
„Ale určitě je taková věc nepřijatelná,“ zdůraznil.
První scénář spočívá tedy v tom, že Matocha s Bradáčem přijdou s důkazem, který věrohodně prokáže, že je nahrávka podvrh, očistí svá jména a zástupci vládní koalice budou tvrdit, že jim už nic nebrání, aby je opět zvolili za členy Rady ČT. Svízel této varianty spočívá v tom, že na svém bude trvat opozice a jejich volbu stejně jako v minulých dnech zablokuje – obstrukcemi znemožní, aby se volba členů Rady ČT dostala na pořad jednání dolní komory.
Druhá možnost zní takto: Matocha s Bradáčem svá jména neočistí. A pokud bude Babišův výše uvedený výrok stále platný – přičemž v danou chvíli neexistuje důvod pro opačné tvrzení –, tak se koalice s opozicí de facto shodne, že jde o toxické kandidáty. V takový moment se společně dopracují k tomu, že není v zájmu ani jednoho tábora zvolit Matochu s Bradáčem do Rady ČT.
Přesto může i v tomto scénáři skončit volba členů kontrolního orgánu veřejnoprávní televize patem. Vysvětlení zní prostě: vzájemná nedůvěra mezi koalicí a opozicí.
Volba radních je totiž tajná a opozice nebude mít v situaci, kdy Babiš a spol. budou tvrdit, že jsou pro ně Matocha s Bradáčem nevolitelní, jistotu, že své slovo dodrží. A tu jistotu nebudou mít ani v případě, když se koalice zaváže k veřejné volbě. Lze to říct i takto: dokud budou mezi kandidáty do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize oba kontroverzní kandidáti, opozice bude volby blokovat.
Z takto rozehrané hry existuje pouze jedno možné východisko: Matocha s Bradáčem z volby odstoupí, odblokují situaci, koalice si namísto nich vybere jiné favority a opozice přestane volbu členů Rady ČT blokovat.
Jenomže nikdo z politiků nemá páku, jak je k tomu donutit. A Matocha s Bradáčem by ze svého pohledu takovým manévrem jenom přiznali, že je nahrávka pravá a že skutečně dokazuje jejich údajné korupční jednání. Už proto se to skoro jistě nestane.
Celá šlamastyka tak může skončit patem. Přesně k tomu míří také úvaha, kterou tento týden zveřejnil server Echo 24. V ní se dokonce píše, že se vládní koalice může rozhodnout volbu radních odsunout o měsíce, možná i na příští rok. Rada ČT by tak nějaký čas neměla 18 členů, jak se píše v zákoně o ČT, ale pouze 12. A byť jde o dost divoký scénář, nelze vyloučit, že se na něj nedoje. Jisté v danou chvíli je, že pokud Matocha s Bradáčem z volby neodstoupí, do léta sněmovna do Rady ČT skutečně nikoho nezvolí.
Podle zdrojů Aktuálně.cz příští týden volbu radních koalice na pořad jednání dolní komory nenavrhne. Pokud by se o to pokusila později v květnu, případně až na červnové schůzi, opozice dodrží, co slíbila.
Co bude po letních prázdninách, nelze v danou chvíli realisticky odhadovat. Celá kauza údajné nahrávky „za půl mega“ bude mít nepochybně svůj vývoj. Zároveň není příliš představitelné, že by opozice polevila ve svých obstrukcích, pokud Matocha s Bradáčem z volby neodstoupí.
A byť se už stalo, že sněmovna neobsadila plný počet uvolněných míst v Radě ČT, a tudíž byl celý proces volby vypsán od začátku, nyní to není ve hře. Volba je v běhu, zrušit ji nelze a Matocha s Bradáčem prošli jejím prvním kolem. Pokud z ní neodstoupí, opozice bude obstruovat, i kdyby se Babiš „na hlavu stavěl“. A ještě jednou: na druhou stranu platí, že premiér nemá páku, jak je dotlačit k tomu, aby odstoupili. Odblokovat volbu může pouze Matocha s Bradáčem. Jenomže: proč by to dělali?
Autor textu byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.
Mohlo by vás zajímat: „Vyprovokoval jste mě.“ Okamura s Klempířem slíbili, že nezničí ČT, Malá se čílila
Na traktoriádě v Libeři u Prahy zemřelo dítě, policie případ prošetřuje
Kriminalisté šetří sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc prošetřují pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. Na neštěstí upozornil server Novinky.cz.
Krutovláda Siniakové s Američankou sílí. Rusky ve finále nespasilo ani zranění Češky
Tenistka Kateřina Siniaková získala v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 7:6, 6:2 a ovládly společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím letos slavily Sunshine Double po triumfech v Indian Wells a Miami. Vítězná série činí už 15 zápasů.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.
Teplice si drží náskok před barážovou pozicí. Doma remizovaly se Slováckem
Fotbalisté Teplic v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu remizovali doma 1:1 se Slováckem. Severočechy poslal do vedení Daniel Mareček, ve druhé půli srovnal střídající Martin Koscelník.