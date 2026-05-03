Přeskočit na obsah
Benative
3. 5. Alexej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Scénáře velké politické hry. Radní ČT z nahrávky „za půl mega“ může Babiš obětovat

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Základních scénářů volby členů Rady ČT poté, co server Fórum 24 zveřejnil nahrávku, na které se údajně baví dva její členové – Pavel Matocha a Roman Bradáč – způsobem, který může naznačovat korupční jednání, není mnoho. A to i v případě, kdy je vládní většina deklaratorně hodí přes palubu. Volba je totiž v běhu a dotyčná dvojice již postoupila do užšího výběru.

Meeting hnutí ANO v Českých Budějovicích
Andrej Babiš.Foto: HN - Honza Mudra
Reklama

V danou chvíli se situace okolo Pavla Matochy a Romana Bradáče, kteří obhajují svůj mandát v Radě ČT, jeví jasně a přehledně. Premiér Andrej Babiš (ANO) se totiž minulý týden v rozhovoru pro Deník nechal slyšet, že je potřeba, aby bylo jasno v tom, zda je výše zmíněná nahrávka jejich reálný rozhovor nebo podvrh umělé inteligence.

„Ale určitě je taková věc nepřijatelná,“ zdůraznil.

První scénář spočívá tedy v tom, že Matocha s Bradáčem přijdou s důkazem, který věrohodně prokáže, že je nahrávka podvrh, očistí svá jména a zástupci vládní koalice budou tvrdit, že jim už nic nebrání, aby je opět zvolili za členy Rady ČT. Svízel této varianty spočívá v tom, že na svém bude trvat opozice a jejich volbu stejně jako v minulých dnech zablokuje – obstrukcemi znemožní, aby se volba členů Rady ČT dostala na pořad jednání dolní komory.

Související

Druhá možnost zní takto: Matocha s Bradáčem svá jména neočistí. A pokud bude Babišův výše uvedený výrok stále platný – přičemž v danou chvíli neexistuje důvod pro opačné tvrzení –, tak se koalice s opozicí de facto shodne, že jde o toxické kandidáty. V takový moment se společně dopracují k tomu, že není v zájmu ani jednoho tábora zvolit Matochu s Bradáčem do Rady ČT.

Reklama
Reklama

Přesto může i v tomto scénáři skončit volba členů kontrolního orgánu veřejnoprávní televize patem. Vysvětlení zní prostě: vzájemná nedůvěra mezi koalicí a opozicí.

Volba radních je totiž tajná a opozice nebude mít v situaci, kdy Babiš a spol. budou tvrdit, že jsou pro ně Matocha s Bradáčem nevolitelní, jistotu, že své slovo dodrží. A tu jistotu nebudou mít ani v případě, když se koalice zaváže k veřejné volbě. Lze to říct i takto: dokud budou mezi kandidáty do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize oba kontroverzní kandidáti, opozice bude volby blokovat.

Z takto rozehrané hry existuje pouze jedno možné východisko: Matocha s Bradáčem z volby odstoupí, odblokují situaci, koalice si namísto nich vybere jiné favority a opozice přestane volbu členů Rady ČT blokovat.

Jenomže nikdo z politiků nemá páku, jak je k tomu donutit. A Matocha s Bradáčem by ze svého pohledu takovým manévrem jenom přiznali, že je nahrávka pravá a že skutečně dokazuje jejich údajné korupční jednání. Už proto se to skoro jistě nestane.

Reklama
Reklama
Související

Celá šlamastyka tak může skončit patem. Přesně k tomu míří také úvaha, kterou tento týden zveřejnil server Echo 24. V ní se dokonce píše, že se vládní koalice může rozhodnout volbu radních odsunout o měsíce, možná i na příští rok. Rada ČT by tak nějaký čas neměla 18 členů, jak se píše v zákoně o ČT, ale pouze 12. A byť jde o dost divoký scénář, nelze vyloučit, že se na něj nedoje. Jisté v danou chvíli je, že pokud Matocha s Bradáčem z volby neodstoupí, do léta sněmovna do Rady ČT skutečně nikoho nezvolí.

Podle zdrojů Aktuálně.cz příští týden volbu radních koalice na pořad jednání dolní komory nenavrhne. Pokud by se o to pokusila později v květnu, případně až na červnové schůzi, opozice dodrží, co slíbila.

Co bude po letních prázdninách, nelze v danou chvíli realisticky odhadovat. Celá kauza údajné nahrávky „za půl mega“ bude mít nepochybně svůj vývoj. Zároveň není příliš představitelné, že by opozice polevila ve svých obstrukcích, pokud Matocha s Bradáčem z volby neodstoupí.

Související

A byť se už stalo, že sněmovna neobsadila plný počet uvolněných míst v Radě ČT, a tudíž byl celý proces volby vypsán od začátku, nyní to není ve hře. Volba je v běhu, zrušit ji nelze a Matocha s Bradáčem prošli jejím prvním kolem. Pokud z ní neodstoupí, opozice bude obstruovat, i kdyby se Babiš „na hlavu stavěl“. A ještě jednou: na druhou stranu platí, že premiér nemá páku, jak je dotlačit k tomu, aby odstoupili. Odblokovat volbu může pouze Matocha s Bradáčem. Jenomže: proč by to dělali?

Reklama
Reklama

Autor textu byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.

Mohlo by vás zajímat: „Vyprovokoval jste mě.“ Okamura s Klempířem slíbili, že nezničí ČT, Malá se čílila

„Vyprovokoval jste mě.“ Okamura s Klempířem slíbili, že nezničí ČT, Malá se čílila | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9

Krutovláda Siniakové s Američankou sílí. Rusky ve finále nespasilo ani zranění Češky

Tenistka Kateřina Siniaková získala v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 7:6, 6:2 a ovládly společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím letos slavily Sunshine Double po triumfech v Indian Wells a Miami. Vítězná série činí už 15 zápasů.

Požár v Českém Švýcarsku 2026.
Požár v Českém Švýcarsku 2026.
Požár v Českém Švýcarsku 2026.

Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama