Scénář, který si v ANO neumí představit. Politik opět vytáhl budoucnost bez Babiše

Hnutí ANO bez Andreje Babiše – to je situace, kterou si zatím nikdo moc neumí představit. Jednoho dne ale nastane. A jak to bude vypadat, o tom ve vládním hnutí jeden politik začíná opakovaně mluvit. Je jím plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO). Naposledy to bylo opět tento týden. Právě jméno úspěšného regionálního politika se začíná skloňovat coby možného Babišova nástupce.
Zarzycký se o budoucnosti ANO naposledy rozpovídal v rozhovoru pro Echo24 ve čtvrtek 12. listopadu. Na dotaz, zda si umí představit další fungování hnutí bez Babiše, plzeňský primátor připomněl, že premiér je nezpochybnitelně nejvýraznější osobností ANO od jeho založení.
„Fakt nevím, jestli bude chtít být za tři roky lídrem do sněmovních voleb, takže se mi na to těžko odpovídá (…) Ale já Andreje Babiše k ničemu nevyzývám, jak píšou někteří komentátoři, žádnou pražskou ani národní ambici nemám,“ řekl Zarzycký.
A podotýká, že prý pouze říká to, že pokud má být ANO pevnou součástí české politiky i v příštích dekádách, logicky se bude muset reformovat a hledat nové tváře.
„Jednou bude muset přijít, s ohledem na věk Andreje Babiše, nová politická reprezentace. Ale teď jsme v situaci, kdy ANO před rokem jasně vyhrálo volby, získalo 35 procent hlasů čili není nutné cokoli zpochybňovat,“ míní plzeňský politik.
Sebereflexi má mít i Babiš
Není to ale poprvé, co se Zarzycký takto vyjádřil. Podobně mluvil třeba i v říjnovém rozhovoru pro CNN Prima News.
„Věřím, že si udržíme nějakou dominantnější pozici z hlediska výsledků. Budeme mít, myslím, snad i dobrý koaliční potenciál. Věřím, že po Babišovi přijde člověk, který bude hnutí profilovat jako catch-all party s tahem na branku,“ sdělil Zarzycký.
A třeba v interview pro Seznam Zprávy Zarzycký v souvislosti s hodnocením výsledků voleb řekl, že by si „dovedl představit nějaký facelift hnutí ANO. Názorový, vůbec komunikační, ale to je na nějakou vnitrostranickou debatu“.
A na otázku, zda by měl vyvodit nějakou odpovědnost i premiér, plzeňský primátor prohlásil, že „určitě, nějaká sebereflexe je i u něj (Babiše) na místě. A on si to musí vyhodnotit“. Jedním dechem ale dodal, že nebude kroky svého předsedy hodnotit a s řadou věcí, které Babiš říkal, souhlasí.
Slavil úspěch i bez podpory
Zatímco komunální volby v celorepublikovém měřítku nedopadly pro hnutí ANO dobře, v Plzni se vládnímu hnutí a Zarzyckému podařilo nejen vyhrát, ale dokonce posílit. Právě západočeská metropole byla jediným krajským městem, kde se to ANO podařilo. A jak Zarzycký sám připomíná, bylo to bez podpory Babiše i dalších špiček hnutí ANO.
Právě po tomto úspěchu, Zarzyckého kritice koaličních partnerů ANO na vládní úrovni i řešení budoucnosti hnutí bez Babiše, se začalo politikovo jméno v zákulisí i médiích skloňovat coby budoucího nového lídra ANO namísto současného „korunního prince“ ministra průmyslu Karla Havlíčka.
Navíc i vystupování Zarzyckého na sociálních sítích připomíná v něčem to dřívější Babišovo. Třeba premiér byl známý svým „čau lidi“, kterým začínal příspěvky a videa. A Zarzycký používá na úvod svých příspěvků „ahoj Plzeňáci“.
Sám Zarzycký ale do Prahy prý nyní nechce. Na dotaz, zda má ambice být součástí vedení ANO, pak Zarzycký odpovídá, že už jednou ve vedení hnutí byl a že teď se chce věnovat práci pro Plzeň a své rodině. K tomu ale připojil i okřídlené „nikdy neříkej nikdy“.
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