Sběrači rostlin si vydělají i desetitisíce korun. Podívejte se na nejvýnosnější druhy

120 Kč/kg

Bezový květ nosí lidé do výkupen vůbec nejčastěji. Výkupní cena se pohybuje okolo 120 korun za kilogram. Používá se zejména do sirupů. Květy se doporučuje odstřihovat, pro jakostní surovinu je nejdůležitější barva a vzhled. Po usušení hrozí napadení hmyzem, proto je nejlepší odvézt květy hned po usušení do výkupny.