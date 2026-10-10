Sázka na generála se vyplatila. Po dvanácti letech bude mít Plzeň v Senátu nové jméno

S tím, jak se sčítaly další a další okrsky, nálada v jednom z vyhlášených plzeňských hostinců, kde se sešli podporovatelé Lumíra Aschenbrennera, chladla. Bylo totiž čím dál tím jasnější, že do třetice už výrazná tvář západočeské politiky a tamější ODS v boji o Senát neuspěje. Aschenbrenner bere až třetí místo, když jej porazil bývalý náčelník generálního štábu i náměstkyně primátora.
Přestože Starostové a nezávislí nejdřív v obvodu Plzeň-město původně nechtěli stavět vlastního kandidáta ani podpořit žádného jiného, v průběhu prázdnin obrátili. Domluvili se na kooperaci s nezávislým Karlem Řehkou, bývalým náčelníkem generálního štábu.
Sobota ukázala, o jak prozíravý krok šlo. Řehka totiž s přehledem postoupil do druhého kola. V něm se o malostranské křeslo „popere“ s Lucií Kantorovou (ANO), náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch.
Byť se tedy na první pohled zdá, že klání v centrálním západočeském obvodu může zatím dělat české opozici radost, úplně takhle černobílé to není. Kvůli postupu Řehky a Kantorové totiž ostrouhal šestašedesátiletý Lumír Aschenbrenner (ODS), na nějž občanská demokracie sázela.
Jeho prohra je velmi symbolická, neboť ve Senátu pracoval dlouhých dvanáct let. Třetí pokus už tedy nevyšel. Šéf ODS Martin Kupka se tak v Plzni musí sklonit před Vítem Rakušanem (STAN).
A to ve chvíli, kdy se před volbami mluvilo o údajném porušení dohody, k němuž mělo dojít tím, že Starostové v Plzni nasadili svého kandidáta právě proti ODS.
„Má smysl teď brečet, nebo má smysl se vztekat? Pokud máte alespoň trochu nadhledu, tak tohle musíte překročit a já Lumíru Aschenbrennerovi věřím,“ tvrdil Kupka ještě před pár dny.
„Už na začátku vyjednávání o plzeňském obvodu jsem Martinu Kupkovi říkal, že pana Aschenbrennera naši podporovat nebudou, není tady o to zájem. Ale předpokládali jsme, že nebudeme dávat podporu nikomu,“ popisuje Rakušan situaci svým pohledem.
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