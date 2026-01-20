Sázející z Karlovarska vyhrál ve Sportce 200 milionů korun. Trefil jackpot

Bezmála 200 milionů korun vyhrál sázející z Karlovarského kraje, který si o víkendu na čerpací stanici koupil sázenku loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka). Informovala o tom společnost Allwyn na svém webu.
„První takto vysoký Jackpot Sportky v roce 2026 padl hned v prvním tahu, šťastná kombinace čísel byla 4, 11, 18, 25, 37, 46 a dodatkového čísla 44. Už se těšíme, až u nás výherce osobně přivítáme," uvedl Martin Babec, manažer kategorie loterií společnosti Allwyn Česko.
Sázející z Karlovarského kraje v prvním tahu Sportky vyhrál 199 942 303 korun. „Štěstí mu přinesla plně vsazená sázenka s vlastními čísly zakoupená o víkendu na čerpací stanici,“ upřesňuje společnost Allwyn.
Výherce společnost Allwyn zatím nekontaktoval, na vyzvednutí své výhry v sídle společnosti má však 365 dní. "Nový milionář bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Allwyn všem novým milionářům nabízí finanční, právní a psychologické poradenství," doplňuje společnost ve své zprávě.
Poslední Superjackpot padl ve Sportce v červenci 2024, kdy se výherce z jižní Moravy radoval z výhry takřka 128 milionů. Doposud nejvyšší výhra ve Sportce padla v roce 2013, kdy manželé z Chrudimska získali 400 milionů korun. Nejvyšší výhra pak v Česku padla v květnu 2015, kdy sázející v evropské loterii Eurojackpot vsadil tiket v Pardubickém kraji a vyhrál 2,466 miliardy korun.
Další havárie ve Španělsku. Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje
Nejméně 20 lidí se zranilo při dnešní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Informuje o tom španělský list La Vanguardia, podle něhož má pět lidí těžká zranění. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž zemřelo 42 lidí.
ŽIVĚ"To zjistíte". Trump s osudem Grónska napíná, akcie prudce oslabují
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko. Trump před odletem do Davosu opáčil, že doufá, že se věci vyřeší docela dobře a najde se řešení, s nímž budou spokojené NATO i USA.
Zelenskyj má problém. Energetický kolaps Kyjeva rozdmýchal konflikt z nečekané strany
Ukrajina čelí kritickému nedostatku energie po sérii ruských úderů na infrastrukturu. Zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj varuje před další vlnou masivních útoků, v hlavním městě propukl otevřený spor. Prezident ostře kritizuje starostu Kyjeva Vitalije Klička za nepřipravenost metropole na mrazivou zimu, která miliony lidí ponechala bez tepla a vody.
Proti Slavii fotbalisté Bodö/Glimt nestíhali, teď senzačně zdolali Manchester City
Fotbalisté norského klubu Bodö/Glimt v 7. kole Ligy mistrů už bez šance na postup porazili Manchester City 3:1. Vítěz soutěže z roku 2023 dohrával v deseti bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho a zkomplikoval si cestu k přímému postupu do osmifinále.
Hokejisté Plzně a Třince si opět rozdělili body, Sparta padla s Hradcem
Hokejisté Plzně zvítězili v předehrávaném utkání 44. kola extraligy nad Třincem 2:1 po samostatných nájezdech. Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Hradec Králové vyhrál v dohrávce 37. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli tak i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně.