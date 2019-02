Savov v Británii žádá o azyl. Brání se tak vydání do ČR, říká mluvčí zastupitelství

před 1 hodinou

Podnikatel František Savov, který je v Česku stíhaný pro krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti, požádal ve Velké Británii o azyl. Brání to jeho vydání do Česka. S odvoláním na Městské státní zastupitelství v Praze to dnes napsal server iDNES.cz. Savov v Británii žije a podniká a vede odtud spor proti Česku.

Britské soudy v minulosti dvakrát rozhodly o vydání Savova do ČR, když zamítly podnikatelovo odvolání proti vydání. Spor však dosud není pravomocně ukončen. "Vydání vámi jmenované osoby do ČR nebylo dosud realizováno. Realizaci brání vedení azylového řízení ve Spojeném království," uvedl pro Mladou frontu Dnes (MfD) mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Savovův mluvčí Jan Hrubeš na dotaz deníku uvedl, že podnikatel informace o své azylové žádosti už několikrát popřel. "František Savov to již několikrát dementoval. Nevím, jaká je situace nyní," podotkl Hrubeš. Savov podle policie spadá do případu s krycím jménem Octavian, v němž je obviněno 11 lidí z krácení daně a z praní špinavých peněz. Podle kriminalistů se podíleli na neoprávněném vylákání nadměrných odpočtů DPH ve výši zhruba 770 milionů korun. Některé úkony trestního řízení prováděli policisté v roce 2013 v objektu, kde sídlila i část Savovova vydavatelství Mladá fronta. Podnikatel tvrdí, že se ho policie snaží zlikvidovat s cílem zmařit jeho obchody. Do poloviny roku 2015 byl stíhán jako uprchlý. Savov už dříve řekl, že se před českou justicí neskrývá. Je ale přesvědčen, že v Česku nemá zaručeno právo na spravedlivý proces.