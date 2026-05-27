Šaškárna s Babišem? Experti opustili předčasně Strakovku, mluví o nedůstojném jednání

ČTK

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie novinářům.

Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš vystoupil na tiskové konferenci po schůzi vlády, 18. května 2026, Praha.
Foto: ČTK
Podle nich vláda podobu jednání na poslední chvíli změnila. Místo užšího vyjednávání se koná široké setkání k představení změn. Vyjádření Babiše ČTK zjišťuje.

O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barthy. S odbory a odděleními by se od července mělo z úřadu vlády přemístit na čtyři ministerstva i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.

"To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné. Všechny skupiny - lidskoprávní, za duševní zdraví, za romskou menšinu - byly přesvědčeny, že jdou na jednání v úzkém počtu. Byly připraveny na to, že se budeme bavit. Dostali jsme frontální přednášku, která by nám měla vysvětlit, že je to (přesuny) vlastně super nápad," řekla ředitelka odborného centra Think tanku Racionální politiky závislostí (TTRPZ) Jana Michailidu. Ze Strakovy akademie odešla jako první po 45 minutách.

Jednání s několika zástupkyněmi a zástupci lidskoprávních rad se měli původně účastnit Babiš a Bartha. Nakonec na setkání byla také čtveřice ministrů, kteří mají agendy převzít. Na pódiu seděly i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá a pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Nechyběla vedoucí vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopová, která se má od července stát koordinátorkou pro duševní zdraví a protidrogovou politiku. Nahradit má protidrogového koordinátora Pavla Béma. Úřad vlády pozval desítky zástupců organizací a vládních rad a výborů.

S postupujícím časem odcházejících přibývalo. Jednání popsali jako frustrující, smutné, nedůstojné, šaškárnu, absurdní divadlo či destrukci demokratického nastavení státu. Stěžovali si na to, že odpovědi na své otázky nedostali. Žádali analýzu dopadů.

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference se svým estonským protějšek Alarem Karisem, Tallinn, 27. května 2026.

„Nevysílá dobrý signál,“ řekl Pavel v Estonsku o Babišově vládě. Zmínil muniční iniciativu

„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině tímto prostřednictvím funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil směrem k současné české vládě.

