Žalobce musí být přesvědčený o Babišově nevině, hodnotí právníci Šarochovo rozhodnutí

Musí si být jistý, že se premiér Andrej Babiš nedopustil trestného činu, nebo má minimálně vážné pochybnosti o tom, že by ho soud odsoudil, hodnotí oslovení právníci obrat státního zástupce Jaroslava Šarocha v kauze Čapí hnízdo. Navrhnout zastavení trestního řízení až na samém konci vyšetřování je podle nich nezvyklé, ale připouští, že se mohl objevit poslední svědek či znalecký posudek, který Šarochův názor změnil.

"Státní zástupce v nejistotě žaluje, soud v nejistotě zprošťuje. Pokud má ale státní zástupce značné pochybnosti o tom, že by soud danou osobu odsoudil, tak stíhání zastaví. Jak dalece byla důvodná ona nejistota, že to zastavil, to těžko říct," říká pro Aktuálně.cz advokát Jan Herout, který například hájil heparinového vraha Petra Zelenku.

Právník Eduard Bruna upozorňuje, že Šaroch mohl změnit názor klidně i na samotném konci vyšetřování. "I poslední svědek, který začne vypovídat, může zásadním způsobem ovlivnit výsledek stíhání. Státní zástupce mohl být celou dobu přesvědčen, že to je jinak, ale najednou se něco stalo - provedl se nějaký výslech, objevil se nějaký dokument, analýza, rozbor, znalecký posudek - který mu to postavil do jiné polohy a on se rozhodl, že obžalobu nepodá," uvedl Bruna, který má se zastavením trestního stíhání zkušenost například z případu Jiřího Čunka, kterého hájil během podezření z přijetí úplatku v roli starosty Vsetína.

Obdobně hovoří předchůdce vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové - Stanislav Mečl. "Když policie skončí vyšetřování a předloží celý spis, tak teprve potom si může státní zástupce udělat nějaký kompletní obrázek. Nevylučoval bych ani to, že se ke konci řízení objevily nové důkazy. V daňových věcech se stává, že daňová správa reviduje nějaká svá předchozí stanoviska nebo rozhodnutí," vysvětluje Mečl.

Žalobce Šaroch dosud návrhy advokátů obžalovaných, aby zastavil jejich trestní stíhání, odmítal. V pátek ale podle mluvčího městského státního zastupitelství "změnil svůj původní právní názor na posouzení věci" a chce po čtyřech letech od začátku vyšetřování trestní stíhání zastavit.

Podle Nejvyššího státního zastupitelství žalobci loni zastavili stíhání u 814 lidí, což bylo zhruba jedno procento ze všech obviněných. Ze statistik však nelze vyčíst, u kolika z nich k tomu došlo až poté, co policie podala návrh na podání obžaloby, jako to je v případě kauzy Čapí hnízdo.

"Státní zástupci mají právo stíhání zastavit, jen když si jsou naprosto jistí, že stíhaná osoba trestný čin nespáchala. Státní zástupci to často nedělají. Zvláště v případech, kdy stíhání vedou více než rok, mají tendence o tom nechat rozhodnout soud a možnost zastavit stíhání využívají v promile případů," říká bývalý policejní vyšetřoval Václav Láska, který je nyní senátorem. Dodává, že k tomu dochází spíše na začátku trestního řízení, kdy se ukáže, že skutečnost je jiná, než jak to zprvu vypadalo.

Skutek se podle žalobce zřejmě vůbec nestal

O tom, že Šarochův krok není úplně obvyklý, svědčí i stanovisko Unie státních zástupců, která očekává, že změna Šarochova postoje bude přesvědčivě odůvodněna.

"Institut zastavení trestního stíhání je tam hlavně z toho důvodu, když se ve vyšetřování objeví něco, co zásadně změní důkazní situaci. Typicky je to něco, co nebylo známo v momentě, kdy se trestní řízení zahajovalo. V konkrétní věci ale můžeme jen spekulovat, jaká je argumentace," řekl mluvčí unie Ondřej Šťastný. Co Šarocha vedlo k přehodnocení postoje, dosud ani náznakem neobjasnil.

Advokát Josef Lžičař považuje za nepravděpodobné, že by důvodem zastavení řízení byla skutečnost, že se Babiš a spol. trestného činu dopustili neúmyslně. V takovém případě by byl trestní čin již promlčený. "Jestli by to bylo zastavené kvůli nedbalosti, tak si říkám, jestli by na to státní zástupce nepřišel dříve," řekl Lžičař. Podle něj otázku promlčení zkoumá každý vyšetřovatel nebo státní zástupce hned na začátku trestního stíhání.

Vzhledem k informacím Deníku N, že Šaroch chce zastavit trestní stíhání všech obviněných, se právníci oslovení deníkem Aktuálně.cz domnívají, že žalobce dospěl k názoru, že se daný trestný čin vůbec nestal. Kdyby chtěl stíhání zastavit jen u někoho, tak by pouze rozhodl, že se na trestném činu nepodílela daná osoba.

"Pokud chce (Šaroch) zastavit stíhání všech, tak změnil názor v tom smyslu, že si myslí, že skutek, kterou celou dobu stíhal, není trestným činem. Ale to je moje spekulace, může to být i jinak," míní Láska.

Policie vyšetřuje případ od roku 2015

Policie kauzu Čapí hnízdo vyšetřovala od roku 2015, kdy vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová obdržela trestní oznámení, ve kterém se psalo o podezření, že došlo k dotačnímu podvodu v souvislosti se stavbou farmy. Jádrem kauzy je podezření na účelové čerpání dotace z evropských fondů určené výhradně pro malé či středně velké podnikatele.

Původně byl obviněný i místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Jeho trestní stíhání společně se třemi členy představenstva společností ZZN AGRO Pelhřimov a Farma Čapí hnízdo státní zástupce zastavil loni v květnu. Dosud zůstával obviněný premiér Andrej Babiš a pět jeho spolupracovníků a také Babišův syn, jehož případ se řeší samostatně.