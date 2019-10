Češka ve vedení Interpolu. Šárka Havránková se stane viceprezidentkou organizace

Novou viceprezidentkou pro Evropu mezinárodní policejní organizace Interpol se na příští tři roky stane plukovnice Šárka Havránková z Policejního prezidia ČR. Organizace to uvedla na Twitteru. Do vedení Interpolu se česká policistka postaví poprvé.

"Pro českou policii to je rozhodně obrovský úspěch, protože je to poprvé v historii, co se něco takového povedlo. Je to pro nás opravdu velká čest," řekl policejní prezident Jan Švejdar.

Havránková dosud zastávala pozici vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce policejního prezidia. Švejdar uvedl, že ve své funkci v ČR zůstane, více povinností však bude mít v Interpolu.

Do nové funkce Havránkovou v pátek zvolilo Valné shromáždění organizace, hlasovalo pro ni 133 států ze 141 přihlášených. Plukovnice ve funkci nahradí Rusa Alexandra Prokopčuka, který se loni v listopadu neúspěšně ucházel o pozici prezidenta Interpolu. Organizace má tři viceprezidenty, jedním z nich nyní bude Havránková.

Interpol je největší mezinárodní policejní organizací. Byl založen za účelem výměny informací o mezinárodně působících zločincích i o trestné činnosti a teroristických akcích v členských zemích. Česká republika se stala jeho členem v září roku 1993. Sídlo organizace je v Lyonu.