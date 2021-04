Samoživitelům způsobuje krize větší finanční problémy, polovina musí šetřit na jídle

České speciální síly by mohly v Mali působit i po roce 2022, do kdy mají nyní schválený mandát. Po středeční videokonferenci k protiteroristickému uskupení Takuba to na webu ministerstva obrany uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Čeští příslušníci speciálních sil v operaci působí od února.

Uskupení Takuba si klade za cíl pomáhat malijským ozbrojeným silám v boji proti teroristickým organizacím. Velí mu Francie, aktivně jsou do něj již nyní kromě českých vojáků zapojeni také Estonci a Švédové, své příspěvky potvrdily Nizozemsko, Belgie, Itálie, Portugalsko a Dánsko.O účast projevily zájem také například Slovensko nebo Maďarsko.

Česká armáda může do operace vyslat až šest desítek "speciálů", za úkol mají radit malijským kolegům, mohou se s nimi ale i účastnit bojových operací. Parlament schválil jejich působení v operaci do roku 2022. "Předpokládáme, že bychom přispívali do Takuby i po roce 2022. Pro další působení budou samozřejmě podstatné výsledky a zkušenosti získané v letošním roce a dostupnost odpovídajících sil," uvedl ministr. Zopakoval, že česká armáda má také zájem opět velet výcvikové misi Evropské unie EUTM, ve které čeští vojáci působí již několik let. Mise byla pod českým velením sedm měsíců od loňského června. Česká republika podle ministerstva vidí ve výraznějším angažmá v Africe nutnost.