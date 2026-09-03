Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o Pavlově kompetenční žalobě

Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum Ústavního soudu (ÚS) jí však nevyhovělo. V žádném soudním řízení v ČR nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení, stojí v usnesení zpřístupněném na webu ÚS.
Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Šámal se stal soudcem zpravodajem na základě rozvrhu práce. Plénum soudu ještě v červnu vydalo předběžné opatření, na jehož základě Pavel do Ankary odjel a summitu se zúčastnil.
O samotné kompetenční žalobě, která má definitivně vyjasnit pravomoc zastupovat stát navenek, soud teprve rozhodne. Ve čtvrtek potvrdil, že kauza zůstává v režimu přednostního projednání.
Vládě na Šámalovi vadilo zejména to, že jí před vydáním předběžného opatření nedal možnost vyjádřit se k prezidentovu návrhu, a to přesto, že jinak s vládou ohledně žaloby komunikoval.
Z aktuálního usnesení plyne, že Šámal se necítí podjatý. Zvolený postup byl vědomý a odůvodněný, koordinovaný v plénu, tedy patnáctičlenném sboru všech soudců a soudkyň. Důvodem byla naléhavost věci. Summit v Ankaře se blížil a vláda by podle usnesení „jako kolektivní orgán zjevně nemohla být schopná se v řádu desítek hodin vyjádřit k návrhu na předběžné opatření“.
ÚS zdůraznil, že námitka podjatosti nemůže být založená na procesním postupu soudce v řízení. „Toto pravidlo se ustáleně uplatňuje i v řízení před ÚS a není důvod z něj nyní činit výjimku; platí tedy i pro vládu. Vláda tudíž namítá podjatost soudce zpravodaje z důvodu, který podle právní úpravy a judikatury nemůže vést k vyloučení soudce,“ uvedl soud v usnesení pléna, pod kterým je podepsaný předseda soudu Josef Baxa.
Vláda nedoložila ani jiný důkaz subjektivní či objektivní podjatosti soudce Šámala. „Nic z tvrzení vlády pak nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl ve věci osobně zaujatý. Vláda ani nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnost o nestrannosti soudce zpravodaje. Nezbývá tak než uzavřít, že vládou vznesená námitka podjatosti není důvodná,“ uzavřel soud.
Zpravodaj u ÚS připravuje rozhodnutí a koordinuje procesní postup, nicméně hlasuje vždy sbor soudců a soudkyň, buď tříčlenný senát, nebo patnáctičlenné plénum, jako v tomto případě. "Je vždy na rozhodnutí pléna, zda návrhy soudce zpravodaje přijme, a plénum za tato rozhodnutí nese odpovědnost," uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.
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