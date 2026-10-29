Sága nalezené nohy v Postoloprtech pokračuje, policie zahájila úkony trestního řízení

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení kvůli nálezu lidských ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. Věc prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle starého trestního zákona. Policejní orgán se zatím zabývá nálezem části jedné končetiny, řekla ve čtvrtek ČTK náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
Lidské kosterní pozůstatky objevili na začátku října dělníci při developerské výstavbě v areálu bývalých kasáren. V části staveniště se kvůli nálezu zastavily práce a místo začali zkoumat archeologové.
V Postoloprtech vojáci Československé armády zabíjeli internované civilní obyvatele německé národnosti. Dne 4. června 1945 tam postříleli a v masových hrobech pohřbili nejméně 763 lidí z Postoloprt a okolí.
Podle některých odhadů bylo obětí více než 2300. „Zatím nemáme žádné informace, které by potvrzovaly skutečnosti, o kterých se spekulovalo, že se jedná o hromadný hrob a tak dále,“ řekla ČTK Doušová.
Bývalý vojenský areál byl zbořen v roce 2017, od léta tam začala bytová výstavba.
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