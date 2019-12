Šabatová podpořila zákaz fyzických trestů dětí. Dospělé fackovat taky nemůžeme, říká

Česko by mělo zvážit zákaz fyzických trestů u dětí, řekla ombudsmanka Anna Šabatová na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) uvedla, že by se k případnému zákazu klonila, záleželo by ale na jeho formulování v legislativě.

"Působit dětem bolest ve výchově bylo běžné ještě v mém dětství, je to široce schvalováno do dneška. Většina stále facku považuje za přiměřený výchovný prostředek. Pokud by ale dozorce ve věznici dal někomu facku, bylo by to shledáno jako protiprávní jednání. Má jiné nástroje. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda by děti neměly mít stejné právo jako dospělí. Přece nemůžeme fackovat dospělé ani z výchovných důvodů," uvedla Šabatová. Podle ní by Česko mělo zvážit "výslovný zákaz fyzického trestání dětí".

O zákazu fyzických trestů u dětí jednal už na jaře v roce 2008 vládní výbor pro práva dítěte. S návrhem pak krátce poté přišla tehdejší ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (Zelení). Zákaz doporučoval republice i výbor OSN pro práva dítěte. Někteří politici i odborníci nápad neschvalovali. Podle části z nich nebyla společnost na zákaz připravena, podle jiných se měly řešit závažnější problémy.

Šabatová řekla, že už obecný zákoník občanský z dob Rakouska-Uherska z roku 1811 zakazoval trestat přehnaným způsobem. Nynější nový český občanský zákoník zmiňuje přiměřenou míru a nenarušování lidské důstojnosti, podotkla Šabatová. Podle ní je sice možné úpravu chápat jako "absolutní zákaz" fyzických trestů, v Česku se tak ale zřejmě nevykládá. "Za 200 let by tam (v zákoně) mělo být ještě něco, co by řeklo, že dítě má absolutní právo na fyzickou a psychickou integritu, že výchovné prostředky musí být jiné," řekla veřejná ochránkyně práv.

Zakázat tablet je lepší než deset facek, řekla Válková

K uzákonění zákazu by se klonila i zmocněnkyně pro lidská práva. "Pokud bude zákaz chytře formulovaný," řekla Válková. Podle ní by zákaz měl být v takové podobě, aby "nebyly v ulicích davy" kvůli tomu, že nemohou potrestat děti za vážný prohřešek. Ustanovení by měla být taková, aby je případně mohl Ústavní soud vyložit ve prospěch dítěte, dodala zmocněnkyně.

Trestem by nenazývala "lehký políček" dítěti za násilné chování, naopak facka za odmlouvání je podle ní ponižující. "Člověk má mít na to svými argumenty dítě usměrnit. Nebo mám velice účinný trest, jeden z nejúčinnějších: Ten tablet bude teď tři dny schovaný, k počítači se vůbec nedostaneš, televizi nepustíš. To je lepší než deset facek," uzavřela zmocněnkyně.

Podle výkazů ministerstva práce o ochraně dětí úřady loni kvůli týrání odebraly z rodin 122 chlapců a děvčat, rozhodl o tom soud. Sociální pracovníci řešili případy tělesného týrání 531 dětí. Šest dětí kruté zacházení nepřežilo. Podle říjnových údajů mezinárodní iniciativy pro ukončení fyzického trestání dětí platí úplný zákaz ve 23 zemích EU.

