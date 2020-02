Privatizací uhelných elektráren hazardujeme s životy budoucí generace, říká Šabatová

Odcházející veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zkritizovala privatizaci uhelných elektráren. Česko se podle ní tak zbavuje přímé kontroly nad nejvýznamnějšími producenty emisí. Takové jednání je podle ombudsmanky krajně nezodpovědné a hazarduje s životy budoucích generací.

"Česká republika se v posledních letech vydala cestou úplné privatizace největších uhelných elektráren v zemi. V roce 2013 prodala státní společnost ČEZ Chvaletickou elektrárnu. Od počátku letošního roku je již jisté, že stát přijde také o Elektrárnu Počerady, která emituje nejvíce skleníkových plynů ze všech stacionárních zdrojů na území Česka," uvedla Šabatová.

Ombudsmanka s ohledem na současný stav klimatu a světový trend omezování emisí skleníkových plynů nepovažuje nedávné kroky státu za odpovědné.

"Česká republika by se neměla velkých zdrojů emisí takto jednoduše zbavovat. Měla by spíše přistoupit k jejich postupnému a kontrolovanému utlumování do doby, než je bude možné nahradit zdroji, které budou šetrnější k životnímu prostředí. Stát však činí pravý opak, neboť prodejem uhelných elektráren převádí odpovědnost za stav klimatu na soukromé subjekty," uvedla Šabatová.

Podle ní od soukromých vlastníků přirozeně nelze očekávat, že by v budoucnu dobrovolně utlumili výkon svých provozů ve prospěch obnovitelných zdrojů energie. Tímto chce apelovat na osoby, které jsou odpovědné za naplňování energeticko-klimatické politiky státu, tedy především na ministra životního prostředí, ministra průmyslu a obchodu, ale také na další členy takzvané Uhelné komise, která je v těchto záležitostech poradním orgánem.

Šabatová je v úterý ve funkci ombudsmanky posledním dnem, končí jí šestiletý mandát. Ve funkci ji nahradí Stanislav Křeček.